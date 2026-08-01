Dalam langkah mengejutkan yang berlawanan dengan kebijakan investasinya dalam beberapa tahun terakhir, Chelsea secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang gaek asal Inggris, Danny Welbeck, dari Brighton, dalam kesepakatan yang berdurasi dua musim, sebagai respons atas keinginan pelatih barunya, Xabi Alonso.

Pengumuman resmi tersebut disampaikan melalui pernyataan pers yang dirilis klub London itu pada hari Sabtu ini, yang berbunyi: "Chelsea dengan senang hati mengumumkan perekrutan Danny Welbeck dari Brighton and Hove Albion, salah satu klub Liga Primer Inggris," dalam langkah yang menandai kembalinya pemain berusia 35 tahun itu ke jajaran klub-klub besar.

Kesepakatan ini datang untuk memenuhi permintaan Xabi Alonso, yang mengemban tugas kepelatihannya di Stamford Bridge musim panas ini dalam pengalaman pertamanya di Liga Primer Inggris setelah periode yang mengecewakan bersama Real Madrid, di mana pelatih asal Spanyol itu bersikeras untuk merekrut pemain berpengalaman yang terbiasa dengan tekanan sepak bola Inggris.

Welbeck memiliki rekam jejak yang kaya di Liga Primer Inggris, di mana ia sebelumnya bermain untuk Manchester United dan Arsenal, sebelum menjadi elemen yang tak ternilai harganya di jajaran Brighton musim lalu, dengan mencetak 14 gol dan menyumbangkan dua assist dalam 40 pertandingan di seluruh ajang.

Kesepakatan ini bukanlah risiko besar bagi Chelsea, karena hanya tersisa satu tahun dalam kontrak sang pemain dengan Brighton hingga Juni 2027, sehingga memudahkan penyelesaian transfer dengan syarat yang sesuai bagi kedua belah pihak, dalam kesepakatan yang berdurasi dua musim.

Langkah ini merepresentasikan perubahan yang mencolok dalam strategi Chelsea yang dalam beberapa tahun terakhir bertumpu pada perekrutan pemain-pemain muda. Namun, memberikan Xabi Alonso wewenang yang luas dalam urusan transfer merupakan salah satu syarat utamanya saat bergabung dengan klub, terutama setelah ia mendapatkan hadiah sambutan berharga berupa perekrutan Morgan Rogers seharga 138 juta euro.

Kesepakatan ini memungkinkan Welbeck untuk melanjutkan perjalanan kariernya di tanah airnya setelah ia bermain secara eksklusif di Britania Raya sepanjang kariernya, dalam tantangan besar terakhir yang melaluinya ia berupaya membuktikan bahwa pengalaman dan kompetensi tidak mengenal batasan usia.