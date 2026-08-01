Dalam langkah mengejutkan yang bertentangan dengan kebijakan investasinya dalam beberapa tahun terakhir, Chelsea secara resmi mengumumkan perekrutan striker veteran asal Inggris, Danny Welbeck, dari Brighton, dalam kesepakatan berdurasi dua musim, sebagai respons atas keinginan pelatih barunya, Xabi Alonso.

Pengumuman resmi disampaikan melalui pernyataan pers yang dirilis klub London tersebut pada hari Sabtu ini, yang berbunyi: "Chelsea dengan senang hati mengumumkan perekrutan Danny Welbeck dari Brighton and Hove Albion, salah satu klub Liga Premier Inggris," dalam langkah yang menandai kembalinya pemain berusia 35 tahun itu ke jajaran klub-klub besar.

Kesepakatan ini datang sebagai jawaban atas permintaan Xabi Alonso, yang mengemban tugas kepelatihannya di Stamford Bridge musim panas ini dalam pengalaman pertamanya di Liga Premier Inggris setelah periode yang mengecewakan bersama Real Madrid, di mana pelatih asal Spanyol itu bersikeras untuk merekrut pemain berpengalaman yang terbiasa dengan tekanan sepak bola Inggris.

Welbeck memiliki rekam jejak yang kaya di Liga Premier Inggris, di mana ia sebelumnya bermain untuk Manchester United dan Arsenal, sebelum menjadi elemen tak ternilai di jajaran Brighton musim lalu, dengan mencetak 14 gol dan menyumbangkan dua assist dalam 40 pertandingan di seluruh kompetisi.

Kesepakatan ini bukanlah risiko besar bagi Chelsea, karena kontrak pemain tersebut dengan Brighton hanya tersisa satu tahun hingga Juni 2027, yang memudahkan penyelesaian transfer dengan syarat yang sesuai bagi kedua belah pihak, dalam kesepakatan berdurasi dua musim.

Langkah ini merupakan perubahan yang mencolok dalam strategi Chelsea yang dalam beberapa tahun terakhir mengandalkan perekrutan pemain-pemain muda, namun pemberian wewenang yang luas kepada Xabi Alonso dalam urusan transfer merupakan salah satu syarat utamanya saat bergabung dengan klub, terutama setelah ia mendapatkan hadiah selamat datang yang berharga berupa perekrutan Morgan Rogers seharga 138 juta euro.

Kesepakatan ini memungkinkan Welbeck untuk melanjutkan perjalanan karier sepak bolanya di tanah airnya setelah ia bermain secara eksklusif di Britania Raya sepanjang kariernya, dalam sebuah tantangan besar terakhir yang melaluinya ia berupaya membuktikan bahwa pengalaman dan kualitas tak mengenal batas usia.