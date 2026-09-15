Otoritas sepak bola Eropa "UEFA" mengeluarkan sejumlah paket keputusan yang menentukan nasib laga final turnamen benua untuk empat tahun ke depan, serta mengungkap revolusi baru dalam sistem UEFA Nations League.

Hal itu diputuskan dalam pertemuan penting yang digelar Komite Eksekutif UEFA hari ini di kota Thessaloniki, Yunani.

Peta laga final putra

Keputusan paling menonjol datang di ajang Liga Champions putra, sesuai pernyataan UEFA sebagai berikut:

Final 2028: akan digelar di Stadion Munich Arena di Munich, sehingga laga final kembali ke markas Bayern Munich setelah final 2012 yang terkenal.

Final 2029: akan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou yang baru di Barcelona, dalam final Eropa pertama yang digelar stadion itu dengan wajah barunya yang akan menjadikannya stadion terbesar di Eropa, sekaligus yang pertama sejak final 1999 yang bersejarah.

Adapun dua ajang UEFA lainnya:

Liga Europa: 2028 di Stadion Nasional Bukares, dan 2029 di Stadion Nasional Serbia di Beograd.

UEFA Conference League: 2028 di Stadion Juventus di Turin, dan 2029 di Stadion Puskas Arena di Budapest.

Laga final putri dan Piala Super

UEFA juga tidak mengabaikan ajang putri dan Super, di mana diputuskan:

Liga Champions putri: 2028 di Stadion Parc Olympique Lyonnais di Lyon Decines, dan 2029 di Stadion Nasional Wales di Cardiff.

Piala Super Eropa: 2027 di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam, dan 2028 di Stadion Astana Arena di Astana, Kazakhstan, dalam langkah mencolok untuk memperluas cakupan ajang tersebut.

Liga Champions futsal: final 2027 akan digelar di Stadion Biel/Bienne Arena di Swiss.

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Revolusi di UEFA Nations League

Dalam sebuah keputusan strategis, Komite Eksekutif menyetujui perubahan sistem promosi dan degradasi di UEFA Nations League untuk musim 2026/2027.

Perubahan ini hadir untuk memuluskan transisi menuju sistem baru yang telah disahkan pada Mei 2026, yang akan menyaksikan turnamen berubah dari empat grup menjadi hanya tiga grup mulai musim 2028/2029, dengan tujuan meningkatkan daya saing pertandingan.

UEFA menutup pertemuannya dengan mengumumkan lokasi pertemuan berikutnya, di mana Komite Eksekutif akan menggelar pertemuan mendatang di kota Belfast, Irlandia Utara, pada 7 Desember, yakni tepat satu hari setelah undian kualifikasi Piala Eropa 2028 yang akan digelar di kota yang sama.