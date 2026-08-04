Pemain sayap asal Belgia, Jesse Bissio, hari Selasa ini menyelesaikan seluruh tahapan bergabungnya secara resmi ke klub Barcelona. Ia menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031 dengan disaksikan presiden klub Joan Laporta di kantor klub Catalan tersebut, setelah Blaugrana membayar 8,5 juta euro untuk merekrutnya dari klub Belgia, Club Brugge.

Surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan bahwa acara penandatanganan itu menjadi penampilan publik pertama Joan Laporta sejak pemulihannya dari gangguan irama jantung yang memaksanya mengurangi keterlibatannya dalam beberapa hari terakhir dan menghalanginya bepergian bersama tim ke Kepulauan Britania selama pemusatan latihan persiapan.

Adaptasi cepat di pemusatan latihan Inggris

Bissio bergabung dengan pemusatan latihan tim utama di Inggris pada Jumat lalu, di mana ia berlatih selama akhir pekan di bawah arahan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, di pusat latihan St George's Park, sebelum kembali ke Barcelona pada Senin bersama pemain Blaugrana lainnya setelah berakhirnya pemusatan latihan persiapan untuk musim baru.

Keikutsertaan Bissio dalam tur Inggris memberi kesempatan bagi Flick untuk mengamati dari dekat salah satu pemain paling menjanjikan yang dikontrak klub pada musim panas ini, di mana sang penyerang tiba tepat waktu untuk berlatih bersama tim pada sesi-sesi latihan terakhir sebelum dimulainya musim.

Kesan baik dan komunikasi dengan Flick

Bissio meninggalkan kesan yang baik berkat adaptasinya yang cepat di ruang ganti dan komitmennya dalam latihan. Ia berbicara kepada media dan menjelaskan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Flick dan siap mengemban peran apa pun yang diberikan oleh sang pelatih asal Jerman itu.

Meskipun secara resmi terdaftar di klub Barcelona Atlètic (tim cadangan), rencana klub adalah melibatkannya secara rutin dalam latihan tim utama, di mana direktur olahraga meyakini bahwa kecepatan, keterampilan menggiring bola, serta kemampuannya bermain di posisi menyerang mana pun bisa menjadikannya pilihan yang menarik bagi Flick selama musim berlangsung.

Istirahat singkat

Setelah merampungkan prosedur resmi terakhir ini, Bissio akan menikmati waktu istirahat yang diberikan oleh tim kepelatihan, di mana tim akan mendapatkan dua hari libur setelah kepulangan mereka dari Inggris, sementara pemain sayap asal Belgia itu akan kembali berlatih pada Kamis bersama rekan-rekan setimnya untuk melanjutkan persiapan musim baru.

Pada musim mendatang, Bissio berupaya membuktikan diri di jajaran tim utama tanpa mengabaikan kelanjutan pengembangan keterampilannya di tim cadangan, dalam sebuah rencana yang bertujuan mengasah bakatnya berdampingan dengan para pemain elite di tim Catalan tersebut.