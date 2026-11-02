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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Resmi: Bayern Munich Pastikan Nasib Olise untuk Laga Kontra Atletico Madrid

Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich
Champions League
M. Olise
M. Neuer
Spanyol
Jerman
Prancis

Bayern Munich mengumumkan kabar pasti

Bayern Munich menerima suntikan moral yang kuat jelang menghadapi Atletico Madrid, Selasa malam, di Liga Champions Eropa, setelah dipastikan kesiapan winger Prancis mereka, Michael Olise, untuk tampil dalam pertandingan tersebut, menyusul kekhawatiran yang menyelimuti kondisinya akibat cedera yang dialaminya selama laga melawan Borussia Dortmund terakhir.

Olise sebelumnya terpaksa meninggalkan lapangan dalam pertandingan El Clasico Jerman, yang berakhir imbang (2-2) pada Sabtu lalu, akibat cedera yang dialaminya pada lutut kanan, hal yang memicu kekhawatiran di dalam klub Bavaria itu mengenai kemungkinan absennya dari laga Eropa yang dinantikan.

Namun pemeriksaan dan perkembangan selanjutnya membawa kabar yang melegakan bagi tim pelatih yang dipimpin Vincent Kompany, di mana pemain Prancis itu ikut serta dalam latihan tim pada Senin pagi, sehingga menegaskan pemulihannya dari cedera dan masuk ke dalam skuad Bayern Munich yang berangkat untuk menghadapi Atletico Madrid, menurut apa yang dipublikasikan klub Bavaria itu melalui halaman resminya di media sosial.

Kabar gembira di dalam tubuh Bayern tidak hanya terbatas pada kembalinya Olise, karena tim juga mendapatkan kembali jasa kiper veteran mereka, Manuel Neuer, yang absen dari tiga pertandingan terakhir, sehingga memberi Kompany pilihan tambahan jelang ujian berat di Stadion Wanda Metropolitano.

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ATM

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03 Nov 2026

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Di sisi lain, Bayern Munich kehilangan sejumlah pemain penting mereka dalam laga ini, terutama Luis Diaz dan Jamal Musiala, di samping Ismail Jakobs dan Serge Gnabry, sejumlah absennya pemain yang mungkin memaksa pelatih Belgia itu melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain utamanya.

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