Klub Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi laporan-laporan yang menyebutkan diaktifkannya kembali proses dari Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" terkait kasus Negreira, dengan menegaskan bahwa kasus tersebut tidak dibuka kembali, dan bahwa penyelidikan telah berlangsung sejak tahun 2023 tanpa pernah ditutup sama sekali.

Barcelona menegaskan dalam pernyataan tersebut bahwa pernyataan terakhir UEFA tidak mencakup pengumuman mengenai pembukaan, pembukaan kembali, atau pengaktifan kembali proses baru apa pun terhadap klub, melainkan hanya menegaskan penerimaan dokumen-dokumen yang diajukan Real Madrid, yang akan dievaluasi oleh para penyidik dalam kerangka penyelidikan yang sudah berlangsung.

Barcelona membantah dibukanya kembali kasus Negreira

Klub Catalan itu menjelaskan bahwa proses UEFA dimulai pada tahun 2023, setelah penunjukan dua orang penyidik yang bertugas mengambil langkah-langkah yang mereka anggap tepat, dengan menegaskan bahwa Barcelona selama periode yang lalu telah memenuhi semua permintaan keduanya.

Barcelona menyoroti bahwa pernyataan UEFA sendiri secara eksplisit menggunakan frasa "penyelidikan yang sedang berjalan" dan "peninjauan yang berkelanjutan", yang menurut klub menegaskan bahwa kasus itu tidak pernah ditutup sehingga tidak dapat dibicarakan tentang pembukaannya kembali atau pengaktifannya kembali.

Barcelona menambahkan bahwa pernyataan Uni Eropa tidak mencakup penilaian apa pun terhadap isi dokumen-dokumen yang diajukan Real Madrid, atau terhadap nilainya, melainkan hanya menyebutkan penerimaannya dan menempatkannya di bawah peninjauan oleh para inspektur etika dan disiplin.

"Kami akan menanggapi Real Madrid pada waktu yang tepat"

Barcelona menegaskan bahwa keputusan mengenai langkah berikutnya berada di tangan para penyidik UEFA, dengan menjelaskan bahwa sampai saat ini mereka belum mengajukan permintaan baru apa pun kepada klub, dan juga belum meneruskan pengaduan Real Madrid kepada Barcelona.

Klub itu menyatakan bahwa jika menerima permintaan baru apa pun atau pengaduan Real Madrid diteruskan kepadanya, maka pihaknya akan menanggapinya sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagaimana yang telah dilakukan sejak awal kasus ini.

Hal ini terjadi setelah Real Madrid mengumumkan bahwa pengaduannya di hadapan UEFA mencakup sejumlah besar dokumen dan bukti terkait pembayaran yang diterima José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden komite wasit di Federasi Sepak Bola Spanyol, dengan menganggap bahwa fakta-fakta yang sedang diselidiki menyangkut integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan.

Barcelona berpegang pada posisinya di hadapan UEFA

Dalam tanggapannya, Barcelona menyoroti bahwa proses di tingkat Eropa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tunduk pada hasil kasus pidana yang saat ini sedang diperiksa di Spanyol, dengan menegaskan bahwa hal ini akan tetap berlaku.

Klub itu juga mengutip perolehan lisensi UEFA untuk tampil di kompetisi-kompetisi Eropa sejak dimulainya penyelidikan, tanpa keberatan apa pun, dengan menegaskan bahwa pihaknya terus tampil secara normal di kompetisi-kompetisi Uni Sepak Bola Eropa.

Di penutup pernyataannya, Barcelona kembali menegaskan kerja samanya secara penuh dengan otoritas yang berwenang, sebelum menyampaikan pesan yang jelas kepada media, menyerukan "ketegasan dan ketelitian" dalam menyajikan informasi terkait kasus ini, di tengah kontroversi yang dipicu oleh pengumuman terakhir UEFA dan pemanfaatan oleh Real Madrid atas dokumen-dokumen yang diajukannya kepada Uni Eropa.