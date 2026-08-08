Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images
SID

Diterjemahkan oleh

Resmi! Arsenal umumkan transfer termahal kedua dalam sejarah klub

Premier League
Transfers
Arsenal
Newcastle United
B. Guimaraes

Juara Inggris, Arsenal, telah mendapatkan pemain incarannya dan berhasil memboyong pemain tim nasional Brasil, Bruno Guimaraes, dari sesama klub Premier League, Newcastle United.

Seperti diumumkan klub dari pemain tim nasional Jerman Kai Havertz itu pada Sabtu, pemain berusia 28 tahun tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun. Sekitar 87 juta euro akan mengalir ke Newcastle, yang kehilangan sosok sentral di lini tengah pada awal masa jabatan manajer tim Matthias Jaissle.

"Langkah ini sangat berat bagi saya, karena Newcastle sangat berarti bagi saya, tetapi saya ingin merasakan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Saya merasa siap untuk tantangan baru," kata pemain 28 tahun itu, yang pindah ke Newcastle dari Olympique Lyon pada 2022 dengan nilai nyaris 50 juta euro.

The Gunners telah berupaya mendapatkan pemain Brasil itu selama beberapa bulan dan kini menjadikannya transfer termahal kedua dalam sejarah klub setelah sesama gelandang Declan Rice (117 juta euro). Pemain Inggris, Rice, tampaknya juga punya andil dalam kepindahan Guimaraes.

Arsenal sebelumnya juga merekrut Hincapie, Meslier, dan Tzolis

"Datanglah ke sini - dan tolong jangan ada pertarungan lagi, sekarang kita berteman'," tutur Guimaraes soal sebuah pesan dari Rice. Di London utara, Guimaraes juga akan bermain di belakang seorang pemain tim nasional Jerman. Setelah tahun lalu pemain Jerman Nick Woltemade berburu gol di depannya, kini di klub finalis Liga Champions itu ia akan bertemu Havertz.

Guimaraes menjadi rekrutan baru keempat Arsenal setelah sebelumnya transfer Piero Hincapie, Illan Meslier, dan Christos Tzolis (40 juta) telah lebih dulu diselesaikan.

Club Friendlies
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Club Friendlies
Everton crest
Everton
EVE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google