Resmi! Arsenal umumkan transfer termahal kedua dalam sejarah klub

Seperti diumumkan klub dari pemain tim nasional Jerman Kai Havertz itu pada Sabtu, pemain berusia 28 tahun tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun. Sekitar 87 juta euro akan mengalir ke Newcastle, yang kehilangan sosok sentral di lini tengah pada awal masa jabatan manajer tim Matthias Jaissle.

"Langkah ini sangat berat bagi saya, karena Newcastle sangat berarti bagi saya, tetapi saya ingin merasakan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Saya merasa siap untuk tantangan baru," kata pemain 28 tahun itu, yang pindah ke Newcastle dari Olympique Lyon pada 2022 dengan nilai nyaris 50 juta euro.

The Gunners telah berupaya mendapatkan pemain Brasil itu selama beberapa bulan dan kini menjadikannya transfer termahal kedua dalam sejarah klub setelah sesama gelandang Declan Rice (117 juta euro). Pemain Inggris, Rice, tampaknya juga punya andil dalam kepindahan Guimaraes.

Arsenal sebelumnya juga merekrut Hincapie, Meslier, dan Tzolis

"Datanglah ke sini - dan tolong jangan ada pertarungan lagi, sekarang kita berteman'," tutur Guimaraes soal sebuah pesan dari Rice. Di London utara, Guimaraes juga akan bermain di belakang seorang pemain tim nasional Jerman. Setelah tahun lalu pemain Jerman Nick Woltemade berburu gol di depannya, kini di klub finalis Liga Champions itu ia akan bertemu Havertz.

Guimaraes menjadi rekrutan baru keempat Arsenal setelah sebelumnya transfer Piero Hincapie, Illan Meslier, dan Christos Tzolis (40 juta) telah lebih dulu diselesaikan.