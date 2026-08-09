Klub Al Nassr Arab Saudi mengakhiri kontroversi yang berkembang mengenai sulitnya melakukan setidaknya satu transaksi selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, yakni melalui pengumuman kesepakatan dengan gelandang asal Portugal, Samu Costa.

Al Nassr mengalami krisis finansial yang menghalanginya melakukan perekrutan sejak awal mercato, sebelum akhirnya berhasil memperoleh sertifikat kelayakan finansial dan menyelesaikan seluruh urusannya.

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Al Nassr mengungkap melalui akun resminya di platform "X" keberhasilannya merampungkan kesepakatan dengan Samu Costa, lewat sebuah video yang menampilkan pemain Portugal itu dalam sosok seorang pejuang.









Al Nassr sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Real Mallorca untuk mendatangkan Samu Costa pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dengan nilai 9 juta euro, sejak bulan Juli lalu, menurut laporan sejumlah media.





Al Nassr akan memulai musim baru pada hari Sabtu 15 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Fateh, pada pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi.

Al Nassr berupaya mempertahankan gelar Liga Arab Saudi yang mereka raih pada musim lalu setelah puasa gelar selama 7 tahun, serta menjuarai Liga Champions Elite Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.