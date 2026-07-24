Klub Al Hilal Arab Saudi mengumumkan kesepakatan dengan winger asal Belanda Crysencio Summerville, yang datang dari klub Inggris West Ham United, menjadikannya rekrutan keenam mereka selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Al Hilal merilis pernyataan melalui situs resminya, yang di dalamnya diumumkan bergabungnya Summerville ke skuad tim dengan kontrak berdurasi 4 tahun ke depan, dan berakhir pada 2030.

Al Hilal menjelaskan bahwa winger Belanda itu menandatangani kontrak transfer pada Jumat kemarin, tepatnya di pemusatan latihan tim yang saat ini digelar di Austria, tempat ia bergabung sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Al Hilal menyebutkan bahwa Pangeran Al Waleed bin Talal, pemilik klub Arab Saudi tersebut, adalah pihak yang menanggung penuh nilai kesepakatan ini, seraya menyampaikan terima kasih kepadanya atas hal tersebut.

Al Hilal tidak mengungkap nilai kesepakatan itu, namun sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa nilainya bisa mencapai 80 juta euro, menjadikan winger Belanda ini sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

Nama Summerville bersinar di turnamen Piala Dunia 2026, meski ia bukan pemain inti di seluruh pertandingan timnas Belanda, setelah mencetak dua gol dan menyumbangkan dua assist.

Di luar timnas Belanda, Summerville menampilkan performa yang menawan sepanjang musim lalu bersama West Ham, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan, dengan sukses mencetak 7 gol dan menyumbangkan 5 assist.

Pemain berusia 24 tahun itu terutama piawai di posisi winger kiri, tetapi ia juga mampu bermain di sisi kanan, di samping posisi penyerang murni dan playmaker, meski dalam porsi yang lebih sedikit.