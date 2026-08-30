Klub Al Hilal Arab Saudi mengumumkan kesepakatan resmi dengan pemain asal Inggris, Ollie Watkins, yang datang dari skuad Aston Villa, sebelum berakhirnya periode bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

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Dengan langkah ini, kepergian pemain asal Prancis, Karim Benzema, dari skuad Al Hilal menjadi hal yang pasti, di tengah kabar yang menyebutkan bahwa "Sang Pemimpin" telah menandatangani kesepakatan pembayaran dengan pemain tersebut.

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Al Hilal mengungkap kesepakatan tersebut melalui video resmi yang dirilis lewat akunnya di situs "X", yang menampilkan Watkins mengenakan jersey Al Hilal seraya mengumumkan bergabungnya secara resmi ke dalam skuad "Al Azraq".

Di sisi lain, sang pemain menuliskan pesan melalui akun-akun resminya, yang berbunyi: "Enam tahun yang luar biasa telah berakhir, terima kasih atas kenangan yang indah, dan atas dukungan kalian kepada saya selalu di saat suka maupun sulit. Perpisahan tidak pernah mudah bagi klub ini, karena klub ini telah menjadi bagian besar dalam hidup saya di dalam maupun di luar lapangan".

Watkins akan menjadi penyerang baru Al Hilal pada periode mendatang, bersama pemain asal Belanda, Crysencio Summerville, yang datang dari West Ham di posisi sayap kanan dan kiri, seiring meningkatnya kabar seputar rampungnya kesepakatan pemain asal Brasil, Gabriel Martinelli.