Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Aston Villa Trophy ParadeGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Resmi: Al Hilal Arab Saudi rekrut Watkins, masa depan Benzema di ujung tanduk

O. Watkins
K. Benzema
Al Hilal
Inggris
Prancis
Arab Saudi

Transfer penyerang baru

Klub Al Hilal Arab Saudi mengumumkan kesepakatan resmi dengan pemain asal Inggris, Ollie Watkins, yang datang dari skuad Aston Villa, sebelum berakhirnya periode bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Baca juga: Al Hilal jadi penyebab, apakah Benzema pensiun dari sepak bola untuk selamanya?

Dengan langkah ini, kepergian pemain asal Prancis, Karim Benzema, dari skuad Al Hilal menjadi hal yang pasti, di tengah kabar yang menyebutkan bahwa "Sang Pemimpin" telah menandatangani kesepakatan pembayaran dengan pemain tersebut.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Al Hilal mengungkap kesepakatan tersebut melalui video resmi yang dirilis lewat akunnya di situs "X", yang menampilkan Watkins mengenakan jersey Al Hilal seraya mengumumkan bergabungnya secara resmi ke dalam skuad "Al Azraq".

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Di sisi lain, sang pemain menuliskan pesan melalui akun-akun resminya, yang berbunyi: "Enam tahun yang luar biasa telah berakhir, terima kasih atas kenangan yang indah, dan atas dukungan kalian kepada saya selalu di saat suka maupun sulit. Perpisahan tidak pernah mudah bagi klub ini, karena klub ini telah menjadi bagian besar dalam hidup saya di dalam maupun di luar lapangan".

Watkins akan menjadi penyerang baru Al Hilal pada periode mendatang, bersama pemain asal Belanda, Crysencio Summerville, yang datang dari West Ham di posisi sayap kanan dan kiri, seiring meningkatnya kabar seputar rampungnya kesepakatan pemain asal Brasil, Gabriel Martinelli.

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google