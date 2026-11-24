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Klub Mesir Al Ahly mengakhiri polemik seputar masa depan pelatih kepala asal Maroko, Hussein Ammouta, dengan secara resmi mengumumkan pemecatannya beserta staf kepelatihannya, setelah kalah 0-2 dari Pyramids pada pekan kesembilan Liga Mesir, Senin malam. Manajemen kini mulai bergerak untuk memilih pelatih baru yang akan memimpin tim pada periode mendatang.

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Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada dini hari Selasa, Al Ahly menyatakan: "Klub menyampaikan terima kasih kepada Hussein Ammouta dan staf kepelatihannya atas masa ketika mereka memegang tanggung jawab atas tim utama sepak bola." Klub menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pandangan yang disampaikan Yassin Mansour, wakil presiden klub, dan Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi, yang ditugaskan mengawasi urusan sepak bola.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Mansour dan Abdel Hafiz akan mengajukan sejumlah kandidat alternatif untuk mengemban tanggung jawab tersebut dalam beberapa jam ke depan.

Gambaran keputusan baru: siapa pengganti Ammouta di Al Ahly?

Terkait identitas sang pengganti, presenter Ibrahim Fayek melalui saluran "MBC Masr" menyebut bahwa kecenderungan terkuat di internal Al Ahly adalah merekrut pelatih asal Mesir . Ia menjelaskan bahwa ada empat nama yang tengah dipertimbangkan, sambil menunggu keputusan akhir dari para petinggi yang menangani urusan sepak bola.

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Pilihan lokal kian sulit setelah Ali Maher ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Mesir, padahal namanya terus disebut sebagai salah satu kandidat pelatih Al Ahly. Kondisi ini memaksa manajemen untuk mempertimbangkan nama-nama lain, atau beralih ke opsi pelatih asing jika ada sosok yang sesuai untuk periode mendatang.

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Sementara itu, presenter Seif Zaher melalui programnya "Malaab ON Sport" di saluran "ON Sport" mengungkapkan bahwa mayoritas anggota dewan direksi Al Ahly menyetujui pemecatan Ammouta setelah kekalahan dari Pyramids. Itu merupakan kekalahan pertama sang pelatih dalam 14 pertandingan (dengan 11 kemenangan dan dua hasil imbang) yang ia jalani musim ini di kompetisi domestik dan kontinental, sejak ditunjuk pada pertengahan Juni lalu.

Video: Konspirasi terhadap Ammouta? Tuduhan serius kepada para pemain Al Ahly usai kekalahan mengejutkan dari Pyramids

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Dalam laporan selanjutnya, saluran "ON Sport" mengutip sumber-sumbernya bahwa Samy Komsan, mantan pelatih umum Al Ahly yang kini menjabat pelatih kepala Al Mokawloon Al Arab, berada di urutan teratas daftar kandidat untuk mengemban tugas tersebut dan menjadi nama paling menonjol sejauh ini. Keputusan untuk memilihnya bergantung pada belum ditemukannya pelatih asing berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim saat ini, disertai penangguhan hak finansial para pemain hingga hasil membaik.

Al Ahly tampil di bawah performa saat menghadapi Pyramids. Usai kekalahan itu, koleksi poin mereka tertahan di angka 20 dan turun ke peringkat ketiga, sementara lawannya menambah perolehan menjadi 27 poin di puncak klasemen. Rival bebuyutan mereka, Zamalek, juga naik ke peringkat kedua dengan 22 poin setelah mengalahkan El Gouna 2-1 pada pekan yang sama, Senin.

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Sejak Mahmoud El Khatib terpilih sebagai presiden klub pada November 2017, kursi pelatih Al Ahly telah diisi oleh Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup, lalu Hussein Ammouta. Dengan demikian, klub bersiap menunjuk pelatih kepala kesepuluh di era El Khatib, tidak termasuk pelatih interim.

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