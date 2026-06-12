Resmi: Akibat poin yang dicuri... Tindakan tegas yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Barcelona terhadap Pérez

Klub Barcelona secara resmi mengumumkan akan mengambil tindakan hukum terhadap Florentino Pérez, presiden Real Madrid, atas tuduhan pencemaran nama baik, terkait pernyataan yang oleh klub Catalan tersebut disebut sebagai "tidak benar dan merugikan" reputasinya.

Barcelona menyebutkan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs resminya bahwa mereka telah mengirimkan surat peringatan hukum resmi kepada Pérez, menuntutnya untuk menarik kembali pernyataannya, sebelum mengajukan gugatan pidana berdasarkan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Spanyol.

Gugatan tersebut didasarkan pada pernyataan yang disampaikan Perez selama konferensi pers yang diadakan pada 12 Mei lalu, dan wawancara media pada hari berikutnya, saat ia mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden Real Madrid.

Perez saat itu mengatakan: "Kami pulang dengan tangan kosong, dan saya sudah berada di sini selama beberapa musim yang tak terhitung jumlahnya, dan saya hanya memenangkan 7 gelar Liga Champions dan 7 gelar liga. Saya bisa saja memenangkan 14 gelar jika saja gelar-gelar itu tidak dirampas dari saya. Kami telah merekam video tentang 18 poin yang dirampas dari kami musim ini, dan saya tidak bisa diam saja mengenai hal itu."

Barcelona menjelaskan bahwa tujuan dari tindakan hukum ini adalah memaksa Perez untuk menarik kembali pernyataannya yang ia gambarkan sebagai "mencemarkan nama baik dan merusak citra serta reputasi klub", dengan menegaskan bahwa Presiden Real Madrid tersebut mengucapkannya "sambil mengetahui bahwa itu bohong".

Klub Catalan itu memperingatkan bahwa jika Perez menolak menarik kembali pernyataannya atau mengabaikan peringatan tersebut, mereka akan melanjutkan dengan mengajukan gugatan pidana penuh di pengadilan Spanyol, sebuah langkah yang dianggap sebagai eskalasi tak terdahulu dalam persaingan historis antara dua klub terbesar di Spanyol.

Berikut adalah teks lengkap pernyataan yang dikeluarkan oleh klub Barcelona:

"FC Barcelona hari ini mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan perdamaian yang diwajibkan sebelum mengajukan gugatan pidana atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 205 KUHP terhadap Presiden Real Madrid, Bapak Florentino Pérez, sebagai akibat dari pernyataan yang ia sampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada 12 Mei dan dalam wawancara dengan salah satu media pada hari berikutnya.

Tujuan dari gugatan ini adalah untuk memaksa Bapak Pérez menarik kembali beberapa pernyataan yang ia sampaikan padahal ia tahu bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang merupakan pernyataan yang memfitnah dan merusak citra serta reputasi klub.

Jika permintaan ini tidak dipenuhi dengan benar, FC Barcelona akan mengajukan gugatan pidana terkait.