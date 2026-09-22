"Hari ini hanya ada satu tim yang berusaha memainkan sepak bola," kata Fabian Hürzeler yang jelas terlihat kesal pada awal Maret dalam konferensi pers setelah pertandingan timnya melawan Arsenal. Analisis pelatih Brighton & Hove Albion itu sama sekali tidak keliru. Pasalnya, dalam duel melawan The Gunners, The Seagulls memang menjadi tim yang jauh lebih unggul dan dominan hampir sepanjang pertandingan.

Hanya saja, mereka gagal memberi ganjaran atas penampilan itu dengan gol sendiri, sehingga pada akhirnya skor 0-1 terpampang di papan. Dalam nyaris setiap statistik penting, Brighton tampil jauh lebih baik daripada klub London itu. Namun, tim asuhan Hürzeler gagal mengonversi banyak peluang menjadi sesuatu yang konkret. Aksi individu bintang Arsenal Bukayo Saka, yang terbantu oleh blunder buruk kiper Brighton Bart Verbruggen, pada akhirnya menjadi pembeda dan cukup untuk memberi The Gunners kemenangan tipis.

Namun, Hürzeler sama sekali tidak ingin berhenti pada analisis pertandingan yang dingin setelah peluit akhir berbunyi. Dengan kata-kata tegas, ia menyerang cara pelatih Arsenal Mikel Arteta memandang sepak bola dan membuat kumpulan bintang London itu bermain. Ia menegaskan betapa hal itu sangat bertolak belakang dengan gambaran seorang pemuncak klasemen Premier League yang secara nominal jauh lebih unggul.

"Saya tidak akan pernah menjadi pelatih yang akan mencoba menang dengan cara seperti itu. Jika mereka menjadi juara, tidak akan ada yang bertanya bagaimana mereka melakukannya. Benar-benar terasa bahwa mereka melakukan segalanya untuk menang," ujar pria Jerman itu, lalu menambahkan kepada para jurnalis yang hadir dengan nada bertanya: "Kalau saya bertanya kepada semua orang di ruangan ini: 'Apakah Anda benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini?', mungkin hanya satu orang yang akan mengangkat tangan karena dia penggemar berat Arsenal. Tapi selain itu, pasti tidak ada."

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Brighton dan Hürzeler meruntuhkan Arsenal

Jenis sepak bola seperti apa yang ingin dimainkan Hürzeler sebenarnya sudah bisa ditebak kala itu. Pada musim panas 2024, pria 33 tahun itu mengambil alih kendali The Seagulls dan langsung diberi kontrak jangka panjang selama lima tahun oleh para petinggi klub, dengan kesadaran bahwa akan butuh waktu sampai sentuhan khasnya benar-benar mengakar dalam permainan di lapangan. Namun, di bawah arahan pria Jerman itu, perkembangan konsisten Brighton sejak saat itu tidak bisa dipungkiri.

Sementara pada awal masa kepelatihan Hürzeler lini belakang masih terbukti menjadi Achilles heel yang jelas dan mereka berulang kali menelan kekalahan telak dari lawan yang lebih unggul secara permainan, seiring waktu sang pelatih semakin berhasil menemukan keseimbangan yang berfungsi antara serangan dan pertahanan.

Seperti apa wujudnya di lapangan saat diterapkan nyaris tanpa cela, akhir pekan lalu - secara ironis - Arsenal yang merasakannya langsung. Brighton melibas pemuncak klasemen yang sampai saat itu masih belum terkalahkan itu dengan skor 3-0 di Falmer Stadium, dengan tim asuhan Hürzeler menampilkan performa yang brilian secara permainan dan terutama secara taktik.

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Brighton menjalankan rencana Fabian Hürzeler dengan sempurna

Sejak menit pertama, The Seagulls menekan klub London itu dengan pressing yang seagresif mungkin dan akibatnya membuat The Gunners sama sekali tidak bisa menjalankan permainan berbasis penguasaan bola dan kontrol mereka. Lini serang Brighton bahkan beberapa kali menyerang para pemain bertahan Arsenal sejak di area kotak penalti mereka sendiri. Jalur-jalur umpan sederhana ditutup dengan sangat cerdas, pemain yang menguasai bola ditekan agresif dengan jumlah pemain lebih banyak, dan pada akhirnya, ketika The Gunners hanya menyisakan bola panjang ke depan sebagai opsi, bola segera direbut kembali lewat penempatan posisi yang cerdik.

Kiper Arsenal David Raya saja gagal mengirim tiga dari tujuh umpannya kepada rekan setim sendiri dalam 15 menit pertama, karena di satu sisi Brighton terus-menerus aktif menekannya dan di sisi lain menciptakan keunggulan jumlah di area tengah, sehingga bagi dirinya sering kali hanya tersedia umpan ke samping kepada bek sayap Jurrien Timber dan Riccardo Calafiori yang juga sudah tertutup, atau bola tak terkontrol ke arah lingkaran tengah.

Total sembilan perebutan bola di sepertiga akhir lapangan menjadi hasilnya - jumlah tertinggi yang dicatat lawan Arsenal sejak Liverpool pada Desember 2023 (juga sembilan). Secara keseluruhan, Brighton sudah mencatatkan 35 perebutan bola di sepertiga akhir dalam kompetisi yang sedang berjalan - delapan lebih banyak daripada Everton, yang menempati posisi kedua di antara semua tim Premier League dalam statistik ini.

Hürzeler melontarkan pujian setinggi langit untuk timnya

"Yang menentukan adalah setiap pemain, ketika masuk ke duel, selalu merasa ada salah satu rekan setimnya berdiri di belakangnya," kata Hürzeler, yang memuji timnya setinggi langit atas penerapan konsep taktisnya tanpa kesalahan. "Kalau satu pemain terlewati, pemain berikutnya ada di sana. Pertanyaannya adalah: bisakah Anda saling mengandalkan di lapangan? Apakah Anda saling percaya? Apakah setiap orang mengetahui perannya dalam situasi bola mati? Apakah Anda selalu terjaga dan benar-benar hadir dalam setiap situasi dan setiap momen pertandingan?"

Setelah kemenangan atas Arsenal, Brighton kini memiliki lini serang terbaik di liga. Setelah lima pertandingan, The Seagulls sudah mengoleksi 16 gol - dalam sejarah Premier League, hanya Manchester City pada musim 2022/23 yang mencetak lebih banyak gol (19) dalam lima matchday pertama.

Selain itu, pendekatan pelatih Brighton tersebut juga berdampak positif terhadap pertahanan. Dalam delapan pertandingan kompetitif sejauh ini, Brighton sudah mencatatkan clean sheet untuk kelima kalinya. Pada musim lalu, mereka masih membutuhkan dua kali lebih banyak percobaan untuk mencapai angka lima laga tanpa kebobolan. "Hal terpenting adalah tidak kebobolan," kata Hürzeler.

Hal itu juga mendapat respek dari pelatih Arsenal Arteta. "Sejak lemparan ke dalam pertama," pelatih Spanyol itu sudah menyadari pressing ekstrem Brighton. "Kesalahan-kesalahan teknis di area kami sendiri; kami tidak menjalankan satu pun prinsip permainan yang harus dipatuhi untuk keluar dari situasi satu lawan satu semacam itu. Kami terus-menerus berada dalam posisi bertahan," kata Arteta.

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Pemain mana yang paling bersinar di bawah Hürzeler?

Dalam beberapa bursa transfer terakhir, Hürzeler sedikit demi sedikit merakit tim yang benar-benar sesuai dengan profil kebutuhannya. Dengan Chema Andres, yang direkrut dari VfB Stuttgart sesaat sebelum penutupan transfer, pelatih Jerman itu menemukan tipe pemain yang sempurna untuk merebut kembali secepat mungkin bola-bola panjang yang dilepaskan dari lini pertahanan lawan.

Dengan tinggi badan nyaris dua meter dan kekuatan duel, pemain Spanyol itu memiliki prasyarat fisik yang dibutuhkan. Selain itu, ia juga cukup cepat untuk memberikan perlindungan serangan balik yang diperlukan jika jebakan pressing di lini depan tidak menutup tepat waktu. Eks pemain Hamburg Luka Vuskovic, yang direkrut dari Tottenham Hotspur pada musim panas seharga €55 juta, juga berkembang dalam waktu singkat menjadi pemain inti yang tak terbantahkan.

Komponen penting lain dalam sistem Hürzeler adalah mantan pemain internasional Pascal Groß, yang sudah bergabung dengan klub Inggris selatan itu pada musim dingin lalu setelah semakin tersisih di BVB. Di bawah kompatriotnya, pemain 35 tahun itu mengalami semacam musim semi kedua bersama The Seagulls dan secara mengejutkan memimpin daftar kontribusi gol Premier League setelah lima matchday, mengungguli para bintang top seperti Erling Haaland, Florian Wirtz, dan kawan-kawan (tiga gol, empat assist). Dalam kemenangan 3-0 atas Arsenal, Groß juga mencetak gol pembuka 1-0 pada menit ke-31 dan kemudian memberi assist untuk gol Chema yang mengunci skor akhir pada menit ke-57.

"Saya merasa sangat baik, sangat nyaman. Ini adalah perpaduan yang bagus antara kebugaran, pengalaman, dan kerja sama dengan Fabian Hürzeler, seorang pelatih yang menggunakan saya sedemikian rupa sehingga kekuatan saya bisa terlihat," ujar Groß dalam wawancara dengan kicker saat menjelaskan alasan di balik performa impresifnya saat ini. Menurutnya, tim saat ini hampir sempurna dalam mewujudkan hal-hal yang diminta Hürzeler. "Beberapa gol kami berkat pressing kami dan perebutan bola tinggi yang dihasilkannya. Secara keseluruhan kami menciptakan banyak peluang," kata gelandang itu.

Groß terutama diuntungkan oleh fakta bahwa ia menikmati lebih banyak kebebasan saat tim menyerang dan karena itu bisa menafsirkan perannya dengan lebih ofensif. "Dia seperti anggur yang baik. Semakin tua, semakin baik dia," puji Hürzeler. Groß melakukan "hal-hal yang tidak bisa diukur saat dia berada di lapangan, tetapi yang kami lihat setiap hari di tempat latihan. Dia punya kemampuan menciptakan ikatan sosial di antara semua pemain kami. Kami punya begitu banyak kewarganegaraan dan bangsa yang berbeda, dan dia punya kepekaan terhadap semua dinamika itu."

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Mikel Arteta mengulurkan tangan damai kepada Fabian Hürzeler

Juga karena segalanya sedang berjalan sangat baik di Brighton saat ini - di klasemen mereka naik ke posisi ketiga setelah kemenangan ketiga - kali ini Hürzeler tidak melontarkan pidato berapi-api. Ia, berbeda dengan pertemuan hampir setengah tahun lalu, tidak banyak yang bisa dipersoalkan dari lawan. Bagaimanapun, Arsenal justru bermain persis sesuai skenario pelatih Jerman itu dan selama 90 menit nyaris tidak menemukan cara untuk melawan Brighton yang terus menekan.

Dan karena itu Arteta yang maju ke hadapan pers setelah pertandingan dan mengubur "perselisihan" kedua pelatih itu untuk selamanya. Berbeda dengan pertemuan terakhir, ketika ia masih menanggapi pernyataan Hürzeler dengan komentar sarkastik dan sedikit mengejeknya, pada Sabtu ini pelatih Spanyol itu hanya menyisakan apresiasi dan pujian untuk kolega sesama pelatihnya.

"Saya di sini untuk menyampaikan pendapat saya, berdiri untuk klub saya, dan mengeluarkan yang terbaik dari para pemain saya. Apa yang sudah terjadi, sudah selesai. Itu ada di masa lalu. Saya punya rasa hormat yang sangat besar kepada Fabian dan terhadap apa yang telah ia capai. Apa yang dilakukan Brighton sebagai klub di bawah dirinya sungguh luar biasa," puji Arteta.