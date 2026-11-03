Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih sementara Fenerbahce, Dirk Kuyt, menantikan pertemuan kembali yang istimewa dengan mantan klubnya, Liverpool, saat timnya menjamu mereka di Kadikoy dalam laga Liga Champions. Ikon sepakbola Belanda itu mendesak raksasa Turki tersebut memanfaatkan semangat dan dukungan suporter untuk membalikkan keadaan musim mereka.

Iklan

Kuyt pimpin Fenerbahce sebagai pelatih sementara untuk laga besar di Eropa

Mantan pemain kesayangan suporter Liverpool, Dirk Kuyt, akan memimpin Fenerbahce sebagai pelatih kepala sementara dalam laga Liga Champions UEFA melawan Liverpool pada Rabu di Stadion Chobani. Kuyt mengambil alih tugas tersebut setelah Ismail Kartal mengundurkan diri pada awal pekan ini.

Raksasa Turki itu menjamu tim asuhan Andoni Iraola dengan tekad mengakhiri periode sulit setelah dua kekalahan beruntun di Super Lig dan hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan pertama mereka di kompetisi Eropa.

Sebaliknya, Liverpool bertandang ke Istanbul dengan catatan sempurna: tiga kemenangan dari tiga pertandingan pada fase Liga Champions musim ini.

Mantan pemain Liverpool antusias menyambut reuni istimewa di panggung Eropa

Menjelang pertemuan yang sarat emosi itu, Kuyt mengakui arti khusus baginya saat memimpin tim menghadapi mantan klubnya. "Kembali ke Liga Champions setelah 18 tahun sangat penting bagi Fenerbahce. Ketika mencapai level itu, Anda tahu akan menghadapi tim-tim yang sangat mengesankan," kata Kuyt.

Iklan Iklan

"Begitu hasil undian keluar, saya sangat antusias sebagai anggota staf teknis karena semua orang tahu betapa berartinya Fenerbahce dan Liverpool bagi saya."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FB Champions League 12.45 LIV Tonton

"Tentu saja besok akan menjadi momen yang sangat, sangat istimewa bagi saya. Namun, dalam situasi kami saat ini, saya bukan orang yang penting. Yang penting adalah klub," tambah pelatih sementara itu.

Kuyt serukan semangat dan andalkan dukungan di Kadikoy

Kuyt menepis anggapan bahwa ia lebih memilih laga tandang. Ia menegaskan atmosfer membara di Kadikoy akan menjadi senjata utama Fenerbahce. "Tidak. Saya ingin menghadapi Liverpool di Kadikoy. Ini kesempatan besar bagi Fenerbahce, bagi para pemain. Kami memiliki rencana yang sangat bagus dan harus percaya pada rencana itu," tegas Kuyt.

Iklan

"Jika kami bisa menerapkannya dengan semangat dan energi... Suporter akan mendukung kami, dan itu akan menjadi keuntungan terbesar kami."

"Tidak seorang pun yang mencintai Fenerbahce senang dengan situasi saat ini, tetapi besok adalah kesempatan besar. Kami memiliki pemain yang pernah menjuarai Liga Champions dan Piala Dunia," ujarnya.

Iklan

Pelatih sementara hanya fokus meraih hasil di lapangan

Menanggapi statusnya sebagai pelatih, Kuyt menjelaskan bahwa dewan klub menugaskannya menangani pertandingan-pertandingan terdekat. Ia juga menyatakan kepercayaan penuh kepada jajaran petinggi klub. "Klub meminta saya memimpin tim untuk pertandingan melawan Goztepe dan Liverpool. Saya berharap besok malam kami meraih hasil yang baik," jelas Kuyt.

"Saya sangat percaya kepada presiden kami. Apa pun keputusan yang diambilnya, saya yakin itu keputusan yang baik. Saya tidak ikut campur dalam pembicaraan seperti ini tentang pelatih."

Iklan

"Saat ini, saya ingin fokus pada pertandingan besok," pungkas Kuyt menjelang debutnya sebagai pelatih di kompetisi Eropa.