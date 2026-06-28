Republik Demokratik Kongo berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia setelah menang 3-1 atas Uzbekistan. Setelah kebobolan gol cepat dari Eldor Shomurodov, Kongo berhasil bangkit sepenuhnya dan memenangkan pertandingan Piala Dunia pertamanya sepanjang sejarah berkat gol-gol dari Yoane Wissa (2) dan Fiston Mayele. Kongo finis di posisi ketiga dan akan menghadapi Inggris pada Rabu di babak 32 besar. Uzbekistan tersingkir.

Uzbekistan, yang hanya memiliki peluang teoretis untuk menghindari eliminasi, langsung menekan Kongo dengan keras dan bahkan seolah-olah akan unggul hanya dalam waktu 20 detik melalui Shomurodov, namun gol tersebut dianulir karena offside. Hal itu ternyata menjadi peringatan serius.

Uzbekistan dengan cepat menciptakan serangkaian peluang yang sangat mengancam, sebelum akhirnya Shomurodov berhasil mencetak gol. Mantan penyerang AS Roma yang kini bermain untuk Istanbul Basaksehir itu dikirim ke lini belakang dan dengan indah melambungkan bola menggunakan kaki kirinya melewati kiper Lionel Mpasi: 0-1.

Kongo tersentak dan melancarkan beberapa serangan apik. Nathanaël Mbuku, misalnya, melakukan dribel dan menerima umpan balik dari Arthur Masuaku serta Brian Cipenga di tepi kotak penalti. Setelah mengontrol bola dengan baik, Mbuku melepaskan tendangan keras ke sudut dekat, namun ternyata ia telah melakukan pelanggaran sebelumnya.

Di awal dribelnya, Mbuku menepuk wajah Sherzod Nasrullaev dengan lengannya, sehingga wasit Felix Zwayer memutuskan untuk menganulir gol tersebut setelah melakukan pemeriksaan VAR. Kongo terus menekan dan kembali nyaris mencetak gol melalui penyerang Newcastle United, Wissa, namun tendangannya melambung tipis di atas gawang.

Jika babak pertama menjadi milik Uzbekistan, Kongo justru mendominasi babak kedua. Les Léopards juga mendapat peluang melalui Wissa untuk memecah kebuntuan. Terutama dengan sundulannya, penyerang Premier League itu seharusnya bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan lebih baik.

Akhirnya, pertahanan Uzbekistan pun jebol, meskipun hal itu terjadi akibat kesalahan yang justru dilakukan oleh bintang Uzbekistan, Abdukodir Khusanov. Bek Manchester City itu bereaksi terlambat dan menendang kaki Wissa. Wissa mengambil tanggung jawabnya dan mencetak gol: 1-1.

Kongo membutuhkan kemenangan untuk menghindari tersingkir. Meschack Elia pun dimasukkan ke lapangan dan segera memberikan kontribusi besar setelah masuk sebagai pemain pengganti. Setelah dribel yang apik, tendangannya yang melengkung disambung dengan lincah oleh Mayele ke gawang: 2-1.

Di masa tambahan waktu, Wissa menjadi penutup yang sempurna bagi Kongo. Elia mempertahankan bola setelah sprint yang mengesankan dan mengoper ke Wissa, yang sekali lagi membuktikan statusnya sebagai bintang Kongo dengan tendangan keras yang indah ke sudut jauh: 3-1.