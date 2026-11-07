Rentetan tak terkalahkan Tottenham Hotspur berakhir akibat pukulan telak Noah Okafor di pengujung laga

Leeds United meraih kemenangan tipis, tetapi pantas atas Tottenham Hotspur pada Sabtu sore. Laga ini lama terlihat akan berakhir imbang 0-0 tanpa banyak peluang, tetapi pemain pengganti Noah Okafor mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0 sepuluh menit menjelang pertandingan usai. Hasil itu mengakhiri rentetan hasil bagus tim asuhan Roberto De Zerbi.

Tottenham Hotspur, yang menurunkan dua pemain asal Belanda, Micky van de Ven dan Jan Paul van Hecke, serta mantan pemain Ajax Mohammed Kudus sebagai starter, kesulitan membangun serangan pada babak pertama. Omar Marmoush dan Kudus pun menjadi satu-satunya pemain yang melepaskan tembakan ke gawang Leeds sebelum jeda, tanpa membuahkan hasil.

Satu-satunya momen yang menghidupkan pertandingan berkaitan dengan keputusan wasit. Mateus Fernandes tampak melakukan handball di kotak penalti sendiri, tetapi tidak ada rekaman yang bisa memberikan kepastian kepada wasit video. Menjelang turun minum, Jayden Bogle menendang Mathys Tel hingga harus meninggalkan pertandingan, tetapi VAR juga tidak melakukan intervensi. Bogle pun lolos tanpa kartu, sementara Tel harus keluar lapangan karena cedera.

Jelas Tottenham harus mengubah pendekatan, tetapi justru Leeds yang kembali dari ruang ganti dengan energi baru. Mereka menciptakan sejumlah situasi berbahaya di depan gawang Antonín Kinský, dengan Dominic Calvert-Lewin dan Ao Tanaka paling dekat untuk mencetak gol pembuka.

Leeds pun menjadi tim yang paling layak meraih kemenangan di Elland Road. Sean Longstaff sempat mengira dirinya akan membuka keunggulan, tetapi Kinský melakukan penyelamatan spektakuler. Namun, gol untuk mengubah skor menjadi 1-0 akhirnya tercipta tak lama kemudian.

Umpan Harry Wilson membawa bola ke kaki pemain pengganti Okafor di kotak penalti, ketika sang penyerang baru satu menit berada di lapangan. Ia tidak ragu melepaskan tembakan melewati Kinský ke sudut kiri gawang. Kegembiraan meledak di Elland Road, sementara Okafor merayakan golnya dengan melepas kaus.

Gol itu cukup untuk memberi Leeds kemenangan pertama mereka sejak 14 September. Sundulan Van Hecke pada detik-detik terakhir pun tidak mampu mengubah hasil. Sebaliknya, rentetan hasil bagus Tottenham berakhir: mereka sebelumnya tidak terkalahkan dalam empat pertandingan beruntun dan mencatatkan dua kali nirbobol dalam rentetan tersebut.