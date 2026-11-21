Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

The Skyblues menghentikan rentetan kekalahan mereka di Liga Primer Inggris, tetapi kembali gagal meraih kemenangan yang diharapkan.

Man City hanya mampu bermain imbang 1-1 (0-1) melawan FC Fulham, tim nonunggulan yang diperkuat mantan kiper tim nasional Bernd Leno. Hasil mengecewakan itu membuat City terancam semakin tertinggal dari puncak klasemen.

Hasil melawan tim asal London itu sekaligus mengakhiri rentetan kemenangan terpanjang sebuah tim atas tim lain di Premier League. Sebelum imbang pada Sabtu, City, yang sepuluh kali menjadi juara Inggris, selalu menang dalam 17 pertemuan dengan The Cottagers.

Manchester City semakin tertinggal dari pemuncak klasemen FC Arsenal

Elliot Anderson (57') setidaknya berhasil menyamakan kedudukan setelah tim tamu unggul lewat gol Rodrigo Muniz (16'). Untuk sementara, The Citizens tetap tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen FC Arsenal. The Gunners masih bisa memperlebar jarak saat bertandang ke Newcastle United pada malam harinya (pukul 18.30/Sky).

Iklan Iklan

City kalah dalam tiga pertandingan liga sebelumnya. Karena itu, pertemuan dengan Fulham, lawan yang biasanya mudah mereka kalahkan, tampak datang pada saat yang tepat. Namun, tim tamu justru unggul lewat serangan yang lugas, dengan Muniz mendapat terlalu banyak ruang.

Penyerang bintang Erling Haaland sempat mencetak gol yang tampaknya akan menyamakan kedudukan (25'). Namun, gol itu tidak disahkan karena Leno sebelumnya sudah memegang bola. Anderson kemudian mencetak gol lewat tendangan voli menyambut sepak pojok, saat pandangan Leno sedikit terhalang. Setelah itu, City terus berupaya meraih kemenangan tanpa hasil. Suporter tuan rumah mencemooh saat peluit akhir berbunyi.