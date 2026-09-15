Brugge memang menang 3-1 atas Royal Antwerpen pada pekan keenam Jupiler Pro League Belgia, tetapi perbincangan setelah peluit akhir terutama berpusat pada gol lawan yang sempat membuat skor menjadi 1-1.

Kiper Swiss itu salah mengantisipasi bola panjang lawan di depan kotak penaltinya sendiri. Saat Sommer sudah mengayunkan kaki untuk melakukan sapuan, penyerang Antwerpen, Snayder Porozo, menyelip di antaranya dan dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang kosong.

Sebelum blunder itu, Sommer juga sempat melakukan salah umpan fatal saat membangun serangan, yang masih bisa ia perbaiki sendiri. Kemenangan kandang akhirnya diselamatkan oleh dua gol Hugo Vetlesen serta gol perdana pemain Spanyol berusia 20 tahun, Jan Virgili. Meski meraih tiga poin dan duduk di peringkat ketiga di belakang KAA Gent dan Union Saint-Gilloise, aksi-aksi sang penjaga gawang tetap menjadi sorotan.

Yang membuatnya makin panas: kesalahan itu nyaris persis seperti blunder Sommer pada laga Liga Champions melawan Aston Villa pada pekan yang sama. Di sana juga, bola panjang menjadi pemicunya, sebelum Nicolas Jackson menuntaskan peluang untuk membawa tim Inggris unggul 3-1 dan memastikan kekalahan di kompetisi elite Eropa itu.

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"Pekan mimpi buruk": Yann Sommer dikritik tajam setelah blunder di Belgia

Kiper Swiss yang pada musim panas pindah dari Inter Milan ke Belgia itu kini menghadapi kritik yang lebih tajam dari media. Portal voetbalnieuws menyebutnya sebagai "pekan mimpi buruk" dan menilai: "Pekan ini Sommer berada tepat di tengah mata badai."

Nieuwsblad membandingkannya dengan masa lalu Sommer di Bundesliga dan menulis: "Dari 19 penyelamatan yang pernah ditunjukkan Sommer dalam satu pertandingan bersama Borussia Monchengladbach, untuk sementara mereka di Club Brugge hanya bisa memimpikannya. Bagus di garis gawang, tetapi jauh di depan gawangnya sendiri Sommer tampak sebagai kiper yang tidak meyakinkan. Ketenangan dan kedewasaan yang biasa terlihat dari masa Sommer di Gladbach, Munchen, atau musim juara lalu bersama Inter, saat ini nyaris tak terlihat."

Het Laatste Nieuws bahkan menyebut pemain 37 tahun itu setelah kekalahan pada pertengahan pekan sebagai seorang "pasien berisiko tinggi yang muncul di tanah tak bertuan, alih-alih menjadi pelabuhan yang aman".

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Yann Sommer: 50 persen pertandingannya berakhir tanpa kebobolan

Namun, di dalam tim sang veteran tetap mendapat kepercayaan penuh. Joaquin Seys secara terbuka membela sang kiper: "Hal seperti itu bisa terjadi. Ya, bahkan dua kali dalam seminggu. Yann penting di ruang ganti dan di lapangan." Bek itu melanjutkan: "Setelah kami kebobolan, dia juga beberapa kali menyelamatkan kami. Tak satu pun dari ini akan menimbulkan konsekuensi apa pun baginya. Dia punya kualitas luar biasa. Kami sekarang tidak boleh mulai meragukannya, dan dia juga tidak seharusnya meragukan dirinya sendiri. Dia pasti akan bangkit lagi. Dan dia juga beberapa kali membuat kami tetap waspada."

Pelatih kepala Ivan Leko juga meredam situasi. "Yann tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari sepak bola. Saya yakin dia akan segera kembali menjadi salah satu pemain terbaik kami, seperti sebelum pekan ini. Menurut saya, ini juga bukan soal komunikasi. Hal seperti ini memang bisa terjadi."

Sang pelatih menambahkan: "Ini adalah nasib buruk, sama sekali bukan tanda kurangnya kualitas. Sommer telah bermain di final-final Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi juara Italia. Sungguh, semuanya akan baik-baik saja."

Sommer, yang di Jerman mencatatkan 335 laga kompetitif untuk Gladbach dan kemudian 25 kali berdiri di bawah mistar FC Bayern, sejauh ini sudah delapan kali mengawal gawang Brugge. Ia kebobolan tujuh gol, tetapi juga mencatatkan clean sheet dalam 50 persen pertandingannya.