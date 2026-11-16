René van der Gijp Ungkap Percakapan Mengejutkan dengan Direktur Feyenoord Dévy Rigaux: "Dia Bilang kepada Saya…"

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

René van der Gijp mengungkap hal mengejutkan soal gaji pemain muda Belanda dalam podcast KieftJansenEgmondGijp. Setelah berbincang dengan Dévy Rigaux, direktur teknik Feyenoord, terungkap bahwa situasi talenta muda di Belgia saat ini jauh lebih baik.

"Sebenarnya, kita patut bersyukur atas para pesepakbola yang dihasilkan negara kecil seperti kita, bukan?" kata Van der Gijp, yang tidak sependapat dengan banyaknya pandangan negatif yang sesekali muncul seputar sepakbola Belanda.

"Begitu pula Belgia, bukan? Tahu seberapa besar Belgia? Mereka benar-benar menggilas Italia. Itu luar biasa, bukan?" ujarnya merujuk pada kemenangan 4-1 Belgia atas Italia di Nations League pada Minggu lalu.

"Baru-baru ini saya sempat berbincang dengan Dévy Rigaux, direktur teknik Feyenoord. Dia bilang kepada saya bahwa pemain berusia 15, 16, 17 tahun di Belgia mendapat gaji lebih tinggi daripada di Belanda. Karena itulah Club Brugge bisa dengan mudah merekrut pemain dari Ajax atau PSV," ungkap Van der Gijp.

Iklan Iklan

Rigaux memahami hal itu karena ia bekerja untuk Club Brugge antara 2009 dan 2026. Ia memulai sebagai pelatih tim muda, lalu menduduki berbagai posisi teknis lain, termasuk direktur teknik. Musim panas lalu, ia pindah ke Feyenoord untuk menggantikan Dennis te Kloese.

Topik Terkait

"Tapi saya berpikir… Kalau Ajax selama ini hanya merekrut pemain-pemain terbaik dari Belgia, mereka pasti punya tim kelas dunia!" kata Van der Gijp dengan antusias soal talenta dari negara tetangga Belanda di selatan itu. "Tanpa pemain Kroasia, tanpa pemain Serbia…"

"Orang-orang Belgia punya pemain yang sangat bagus, termasuk sekarang. Mereka punya pemain di Milan, anak-anak yang pindah ke sana sejak usia muda."

Iklan

Kemajuan sepakbola Belgia juga terlihat di peringkat koefisien. Belgia kini telah melewati Belanda dan semakin jauh meninggalkannya. Kemenangan Club Brugge atas PSV baru-baru ini di Liga Champions menjadi contoh yang tepat.

Tim nasional Belgia juga menunjukkan performa yang baik. Di bawah asuhan pelatih Mark van Bommel, Belgia lolos ke perempat-final UEFA Nations League. Timnas Belanda normalnya akan menyusul pada Senin malam. Hanya kekalahan dengan selisih 14 gol dari Jerman yang masih bisa menggagalkan mereka.