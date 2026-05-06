René van der Gijp sama sekali tidak memahami serangan-serangan terhadap pemain bintang tersebut

René van der Gijp secara terbuka membela Kylian Mbappé dalam acara Vandaag Inside. Penyerang asal Prancis itu menuai banyak kritik setelah ia melakukan perjalanan singkat baru-baru ini, sementara rekan-rekan setimnya harus bertanding melawan Espanyol.

Saat skuad Real Madrid bersiap untuk pertandingan melawan Espanyol akhir pekan lalu, Mbappé justru berada di Italia. Bersama pasangannya, ia pergi ke Cagliari.

Sabtu malam, baru sepuluh menit sebelum kick-off Espanyol - Real Madrid, penyerang bintang itu kembali ke tanah Spanyol. Hal itulah yang membuat beberapa rekan setimnya kesal, menurut El Mundo.

''Itu kan cuma anak muda,'' kata Van der Gijp membuka pembicaraan tentang Mbappé yang dikritik. ''Piala Dunia sebentar lagi, dan dia sudah berada di bawah tekanan sepanjang tahun. Dia punya tiga hari libur dan menurut saya dia pergi ke Cagliari bersama istrinya selama dua hari. Untuk makan sebentar di sana, bersantai di atas kapal, lalu pulang lagi. Kenapa harus ribut-ribut?''

Para penggemar Real Madrid yang marah telah menandatangani petisi online yang menuntut kepergian Mbappé sebanyak 1,5 juta kali. ''Mereka memang sudah tidak puas dengannya,'' kata presenter Wilfred Genee.

''Dia mencetak 28 gol dalam 24 pertandingan,'' kata Van der Gijp membela pemain bintang Real Madrid itu. ''Dia mencetak tiga gol, dan itu sudah selesai,'' kata Johan Derksen yang menganggap ini hanya badai dalam gelas air.

Van der Gijp akhirnya mencoba menjelaskan mengapa ada begitu banyak kemarahan terhadap Mbappé. “Tahukah kamu apa nasib sial yang luar biasa baginya? Saat dia meninggalkan PSG, kesuksesan pun datang. Semua orang kini menuduh dia sebagai penyebab kegagalan PSG, karena Mbappé hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan itu terus berlanjut.”