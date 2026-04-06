René van der Gijp menyebut langkah ideal berikutnya bagi Sven Mijnans: “Di sana dia akan menjadi bintang besar!”

René van der Gijp berpendapat bahwa Sven Mijnans sudah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya, demikian ia sampaikan melalui KieftJansenEgmondGijp. Gelandang tersebut kembali mencatatkan musim yang sangat gemilang bersama AZ dan kabarnya sudah menarik minat klub-klub dari Italia dan Inggris.

“Tentu saja, tahun ini kita punya final yang sangat menarik,” kata Wim Kieft sambil menatap ke depan dengan hati-hati menjelang final Eurojackpot KNVB Beker yang akan dimainkan pada 19 April. “AZ vs NEC, keduanya memainkan sepak bola yang sangat bagus.”

“Jordy Clasie sudah kembali, itu sangat penting bagi mereka. Tapi juga Sven Mijnans, dia kan pemain sepak bola yang sangat bagus?”, kata Kieft, yang bertanya-tanya apakah gelandang AZ itu mampu bermain di level yang lebih tinggi.

“Tentu saja!”, jawab Van der Gijp. “Mijnans sedikit mengingatkan saya pada Marten de Roon, seorang pemain sepak bola yang sangat berbeda. Tapi saya juga tidak pernah menyangka dia akan pindah dari Heerenveen ke Italia dan menjadi pemain kunci di sana. Hal itu juga bisa saja terjadi pada Mijnans.”

“Jika dia pindah ke Atalanta, bisa saja dia menjadi gelandang yang stabil dan sangat bagus,” kata Van der Gijp. “Feyenoord, PSV, Ajax juga bisa dia tangani, tapi masalahnya klub-klub papan tengah di Belgia dan Belanda meminta harga sekitar 32 juta euro untuk pemain mereka.”

Berapa yang diminta AZ untuk Mijnans saat ini belum diketahui, tetapi musim panas lalu transfer ke PSV senilai sekitar 15 juta euro tidak jadi terlaksana. Kini, nilai pasar Mijnans, yang kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2028, tampaknya semakin meningkat.