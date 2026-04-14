René van der Gijp mengungkapkan: 'Saya mendengar dari berbagai pihak bahwa Erik ten Hag...'

Menurut René van der Gijp, kesuksesan olahraga AZ dan FC Twente memiliki sisi negatifnya. The Tukkers masih berpeluang finis di posisi kedua di Eredivisie, namun menurut Gijp, hal itulah justru menimbulkan masalah di jajaran manajemen.

"FC Twente dan AZ lebih memilih tidak melanjutkan kerja sama dengan John van den Brom dan Leeroy Echteld," kata tokoh televisi berkacamata itu dalam sebuah episode podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Saya mendengar dari berbagai pihak bahwa Erik ten Hag (direktur teknis baru FC Twente, red.) memiliki hingga sepuluh opsi yang lebih ia inginkan sebagai pelatih kepala di FC Twente," kata Van der Gijp.

Namun, pihak Enschede baru-baru ini mengumumkan perpanjangan kontrak Van den Brom. "Sejak John datang, kami berada di peringkat kedua," kata Ten Hag saat itu di saluran klub.

"Semua model data juga menunjukkan hal itu. Di beberapa model, peringkat kami bahkan lebih tinggi, bahkan berada di posisi pertama. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar telah merombak tim, membawa ketenangan dan kepercayaan. Itulah yang terpenting."

Menurut Van der Gijp, pelatih kepala saat ini sebenarnya bukanlah pilihan pertama Ten Hag. "Tapi tentu saja dia tidak bisa memecat Van den Brom sekarang. Siapa tahu dia malah lolos ke Liga Champions!"

Logika serupa berlaku menurut Van der Gijp di AZ, di mana Leeroy Echteld mengambil alih tongkat estafet sementara dari Maarten Martens yang dipecat. "Jika Echteld memenangkan piala pada hari Minggu, Anda tidak bisa memecatnya," kata analis tersebut. Minggu depan, NEC akan menjadi lawan di final piala.