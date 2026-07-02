René van der Gijp mengungkap detail menarik seputar tahun kedua Slot di Liverpool

Pada hari Kamis, René van der Gijp menggambarkan gambaran yang mengejutkan mengenai musim kedua Arne Slot di Liverpool. Menurut analis dari Vandaag Inside tersebut, para pemain sudah benar-benar muak dengan manajer yang kini telah dipecat itu.

''Aneh juga, ya? Mendengar cerita bahwa Slot benar-benar diusir dari Liverpool. Hanya dalam waktu satu tahun. Bagaimana bisa begitu?'', tanya Van der Gijp dengan lantang dalam siaran acara bincang-bincang pada hari Kamis.

Pembawa acara Wilfred Genee terkejut mendengar pernyataan Van der Gijp dan menekankan bahwa ia belum pernah mendengar cerita semacam itu. Maurice Steijn juga terkejut dengan pengungkapan mengenai Slot tersebut.

Van der Gijp melanjutkan. “Sebenarnya intinya adalah seluruh skuad merasa performa mereka kurang memuaskan. Tapi itu bukan karena Slot. Mereka semua sebenarnya merasa agak muak dengan situasi itu. Lalu saya berpikir: itu juga harus bisa kamu lakukan.”

Genee masih belum yakin. “Kamu yakin? Dari siapa kamu mendengarnya?” tanya sang pembawa acara. “Saya yakin. Tapi itu tidak penting,” tambah Van der Gijp. “Itu luar biasa kalau kamu bisa mencapai hal seperti itu dalam setahun. Sampai semua orang sudah muak denganmu. Mungkin hanya Virgil van Dijk yang tidak. Dia pasti akan mendukungnya.”

“Tapi di mana itu tertulis? Di media Inggris?”, Genee terus menanyakan sumber yang digunakan Van der Gijp. “Kamu kan dengar begitu? Dari orang-orang yang pernah bekerja dengannya dan berada di ruang ganti,” kata penggemar sepak bola asal Dordrecht itu.

Johan Derksen mempercayai pernyataan Van der Gijp tentang Slot. “Jika René memiliki sumber yang terpercaya, saya percaya itu. Slot tentu saja sosok yang sopan dan teratur. Pada pemain seperti itu, kamu tidak boleh terlalu banyak membujuk mereka. Kamu juga bisa melihatnya dari bahasa tubuh Mohamed Salah.”