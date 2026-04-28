René van der Gijp membandingkan gol Mika Godts dengan gol Zlatan Ibrahimovic dan memberikan penilaian yang jujur

René van der Gijp tidak yakin apakah Mika Godts akan sukses di luar negeri, demikian ia sampaikan dalam podcast KieftJansenEgmondGijp. Gol yang dicetak oleh pemain sayap kiri Ajax tersebut saat melawan NAC Breda juga dibahas secara mendalam dan dibandingkan dengan gol Zlatan Ibrahimovic saat menghadapi lawan yang sama pada tahun 2004.

“Apa pendapat saya tentang perbandingan antara gol Mika Godts dan Zlatan Ibrahimovic? Nah, Zlatan lebih sadar akan apa yang dia lakukan daripada Godts,” demikian Van der Gijp memulai.

“Pada Godts, saya merasa seolah-olah dia sedang berlari sambil berpikir dalam hati: saya lihat saja sejauh mana saya bisa melaju. Itu juga bisa saja berakhir begitu saja di hadapan lawan pertama.”

“Pada Zlatan, saya merasa dia benar-benar sadar sedang melakukan sesuatu. Zlatan saat itu kecepatannya sedikit berkurang, karena dia sedang melakukan gerakan memotong dan berputar.”

“Godts berlari dengan kecepatan penuh dan terus melaju, menunggu sampai ada yang menabraknya. Saya pun tidak akan mengoper bola itu,” lanjut Van der Gijp, yang sebenarnya tidak tahu apakah Godts juga akan bersinar di luar negeri.

“Yang aneh adalah Suárez terus melakukan apa yang dia lakukan di Ajax: mencetak gol. Tapi lihat: pemain sayap hanya berguna jika mereka sekelas Olise. Kalau tidak, sebenarnya tidak banyak gunanya.”

“Jika Berghuis pindah ke Prancis sekarang, orang-orang di sana akan berpikir: apa gunanya dia di sini? Olise kan mencetak 23 gol dan memberikan 18 assist. Kamu harus terlibat dalam 40 atau 50 gol. Baru pemain sayap itu berguna.”

“Jika sebagai pemain sayap kamu tidak mencapai itu... Kamu bahkan mendengar tentang Gakpo bahwa dia hanya masuk ke dalam. Noa Lang juga melakukan itu,” tutup Van der Gijp.