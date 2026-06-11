René van der Gijp: "Dia sangat terpukul, sangat terpukul... Dia kehilangan seorang teman"

Kees Jansma merasa sangat terganggu dengan kejadian-kejadian seputar tim nasional Curaçao, demikian diungkapkan oleh René van der Gijp. Mantan kepala humas timnas Belanda itu mengundurkan diri dari jabatannya di Curaçao bulan lalu setelah Dick Advocaat kembali sebagai pelatih kepala dan Fred Rutten terpaksa hengkang akibatnya.

Kekacauan terjadi ketika Advocaat awalnya mengundurkan diri sebagai pelatih kepala Curaçao karena alasan pribadi. Fred Rutten kemudian diusulkan sebagai penggantinya, tetapi beberapa minggu kemudian Advocaat kembali. Rutten merasa tidak ada masa depan lagi dan pergi, setelah itu Jansma juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala humas.

Jansma saat itu menyatakan bahwa bukan pilihan antara Advocaat atau Rutten yang mengganggunya, melainkan cara pergantian pelatih tersebut terjadi. “Ini tidak ada hubungannya dengan pilihan antara satu atau yang lain, tetapi dengan bagaimana hal itu terjadi,” katanya. “Pertama, Dick Advocaat mundur dan itu menyedihkan. Namun kemudian, ketika keadaan membaik, orang berikutnya harus pergi lagi. Saya rasa itu tidak benar. Itu terlalu berlebihan bagi saya.”

Dalam acara Vandaag Inside Oranje pada Kamis, Van der Gijp menceritakan bahwa Jansma masih sangat terpukul oleh kejadian tersebut. “Saya menghadiri makan malam di mana Kees juga hadir. Saya melihat Kees benar-benar sangat terpukul. Sangat terpukul. Terutama karena apa yang terjadi,” kata mantan pemain sepak bola itu.

“Dia benar-benar menganggap Dick sebagai teman. Hubungan itu kini sudah berakhir. Kees hanya merasa bahwa Dick tidak bertindak dengan benar. Dia terlibat di segala hal, melihat semua pesan, mengalami semuanya. Tapi dia juga benar-benar merasa sangat sedih bahwa ini terjadi.”

“Mereka benar-benar akur satu sama lain. Selalu sangat seru.” Justru karena itulah, menurut Van der Gijp, perpisahan ini begitu menyakitkan bagi Jansma yang berusia 78 tahun.

Johan Derksen menunjukkan pengertian terhadap keputusan Jansma untuk mengundurkan diri dari jabatannya. “Saya merasa Kees telah menyelesaikannya dengan sangat tepat,” kata mantan bek kiri tersebut.