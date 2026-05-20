René van der Gijp: "Bahkan jika dia cedera, Ronald Koeman tetap akan memanggilnya ke tim nasional Belanda"

Menurut René van der Gijp, Denzel Dumfries memiliki status istimewa di tim nasional Belanda. Bahkan jika Dumfries cedera, Ronald Koeman tetap akan membawanya ke Piala Dunia, demikian pendapat analis dari Vandaag Inside tersebut.

“Saya yakin: jika Dumfries cedera hari ini saat latihan, dan dia tidak bisa bermain di dua pertandingan pertama Piala Dunia, Koeman tetap akan membawanya,” kata Van der Gijp.

Status istimewa itu diperoleh Dumfries berkat kontribusinya yang terbukti di tim Oranje. “Dia adalah pemain yang sangat penting.”

“Dan kami tidak memiliki banyak pemain istimewa di posisi itu. Tidak masalah, bukan?”

Cerita Van der Gijp ini muncul setelah diskusi tentang Memphis Depay. Penyerang Corinthians itu masih menunggu menit pertamanya sejak mengalami cedera paha atas pada bulan Maret.

Awalnya, Koeman mengatakan bahwa dia hanya akan membawa Memphis jika pencetak gol terbanyak sepanjang masa Oranje itu fit untuk memainkan peran yang berarti. Tak lama kemudian, pelatih tim nasional itu mengubah pernyataannya bahwa Memphis bisa menjadi pengecualian dari aturan tersebut.

Pada 27 Mei, Koeman akan mengumumkan skuad Piala Dunia-nya.