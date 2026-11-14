Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan asisten manajer Manchester United Rene Meulensteen mendesak Mauricio Pochettino, yang akan segera menjabat sebagai manajer, untuk berpisah dengan kapten klub Bruno Fernandes. Pelatih asal Belanda itu meyakini bahwa bertahun-tahun suasana negatif yang tak kunjung reda di Old Trafford telah berdampak berat pada mental gelandang kreatif berusia 32 tahun tersebut.

Iklan

Pelatih baru menghadapi dilema soal kapten

Meulensteen menyarankan pelatih asal Argentina itu untuk "melepas" gelandang asal Portugal tersebut setelah Pochettino menandatangani kontrak berdurasi dua setengah tahun untuk menggantikan Michael Carrick. Dipecat pada 12 November, kurang dari enam bulan setelah menjabat secara permanen, Carrick harus menanggung akibat dari awal musim yang buruk setelah bursa transfer musim panas yang mengecewakan. Pelatih baru itu kini mungkin akan melirik bursa transfer Januari untuk mengatasi kekurangan mencolok dalam skuad yang diwarisinya.

Mantan pelatih menyarankan dinamika baru

Meski meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini versi para pemain PFA musim lalu setelah tampil gemilang pada paruh kedua musim di bawah Carrick, sang kapten kesulitan memberikan pengaruh serupa secara konsisten musim ini.

Berbicara kepada talkSPORT, Meulensteen menjelaskan mengapa perpisahan bisa menguntungkan semua pihak: "Soal Bruno, Bruno telah memberikan pengabdian yang luar biasa kepada Manchester United selama bertahun-tahun. Musim ini, penampilannya belum mencapai level yang sama. Saya pikir, sampai batas tertentu, dia mungkin bahkan mengalami dampak buruk secara mental akibat segala hal negatif yang menyelimuti klub dan dirinya.

"Sejujurnya, dia telah memberikan pengabdian yang luar biasa, tetapi saya tidak akan terlalu sedih jika dia memutuskan meninggalkan klub. Saya pikir masih banyak orang lain, lebih banyak pemain, yang perlu pergi, dan kami perlu menciptakan dinamika yang berbeda di dalam tim."

Iklan Iklan

Statistik individu menutupi krisis tim

Meski penampilannya secara keseluruhan menuai kritik, gelandang itu tetap menjadi sumber kreativitas utama timnya sepanjang musim 2026-27, dengan catatan empat gol dan dua assist dalam sembilan penampilan pertamanya di Liga Primer, termasuk hat-trick dalam kemenangan 5-2 atas Ipswich Town, serta gol dan assist penting melawan Sabah FK dan Roma di Liga Champions.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Namun, kontribusi tersebut gagal mencegah Manchester United mencatatkan awal terburuk di liga dalam 40 tahun. Hanya satu kemenangan dari 10 pertandingan liga kasta tertinggi membuat klub itu berada di posisi ke-18, di zona degradasi. United juga tersingkir lebih awal dari Carabao Cup dan menelan kekalahan telak 4-1 dari Como di Liga Champions. Sementara itu, The Athletic melaporkan bahwa sang pengatur serangan baru-baru ini menolak tawaran kedua untuk memperpanjang kontraknya, sehingga kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir musim.

Kebuntuan kontrak mendahului ujian perdana di Anfield

Meski Fernandes dapat menegosiasikan prakontrak dengan klub luar negeri mulai Januari, United memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya hingga 2028, sembari mengincar talenta Como, Nico Paz, sebagai calon pengganti. Pochettino akan terlebih dahulu mendampingi Amerika Serikat dalam dua pertandingan melawan Haiti sebelum mulai bekerja di Manchester dengan waktu persiapan yang sangat singkat. Masa kepelatihannya akan dimulai dengan lawatan berat ke markas rival sengit Liverpool dalam laga Liga Primer pada 22 November.