"Saya pernah mencoba membawa Edin Dzeko ke Munchen," ungkap Schweinsteiger sebagai pakar ARD setelah laga putaran pertama Schalke di DFB-Pokal melawan Hallescher FC (5-2 setelah perpanjangan waktu) pada Senin malam soal pendekatan kepada penyerang S04 saat ini tersebut ketika masih membela VfL Wolfsburg (2007 hingga 2011).

Pelatih Schalke Miron Muslic, yang baru saja hadir untuk wawancara, menanggapi dengan geli: "Saya tahu, saya mengenal ceritanya." Ketika ditanya oleh presenter ARD Esther Sedlaczek apakah ia mendengarnya langsung dari Dzeko sendiri, Muslic hanya berkata: "Itu tidak ingin saya ungkapkan sekarang."

Schweinsteiger, yang saat itu merupakan pemain Bayern, kemudian menjelaskan: "Kami jelas ingin merekrutnya, tetapi sayangnya tidak berhasil membuat Edin datang." Dzeko merayakan terobosan internasionalnya di Wolfsburg, membawa Die Wolfe bersama tandem penyerangnya yang sangat klop, Grafite, secara sensasional menjadi juara Jerman pada 2009 dan dengan demikian tentu saja menciptakan suasana muram di kubu FCB.

Ia tidak pergi ke Bayern: Ke mana Edin Dzeko pindah sebagai gantinya?

Alih-alih ke Bayern, Dzeko pada awal 2011 akhirnya pindah dengan nilai 37 juta euro ke Manchester City dan setelah memperkuat klub-klub internasional ternama lainnya seperti AS Roma, Inter Milan, Fenerbahce, dan AC Florence, sejak Januari tahun ini ia berstatus pemain Schalke. Awalnya hanya dikontrak hingga akhir musim lalu, Dzeko menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun pada awal Agustus dan kini setelah promosi ia diharapkan juga mencetak gol-gol penting untuk Die Konigsblauen satu level lebih tinggi di Bundesliga.

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Bahwa penyerang Bosnia itu masih sangat piawai mencetak gol bahkan di usia 40 tahun, kembali ia buktikan pada Senin di Halle. Masuk sebagai pemain pengganti setelah lebih dari satu jam, Dzeko lebih dulu mencetak gol lewat penalti pada menit ke-81 untuk membawa timnya unggul sementara 2-1. Karena tim Regionalliga yang berjuang dengan gagah berani itu mampu bangkit lagi dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sesaat sebelum laga usai, tim promosi Bundesliga itu harus bermain hingga perpanjangan waktu, di mana Dzeko memainkan peran krusial.

Bastian Schweinsteiger terkesan dengan Edin Dzeko: "Sangat bagus untuk Bundesliga"

Mula-mula ia memberi assist untuk gol keunggulan lagi menjadi 3-2 yang dicetak Moussa Sylla (98), Schweinsteiger kemudian memuji: "Cara dia memberi umpan untuk gol 3-2 itu ... tidak banyak penyerang tengah yang bisa melakukannya, mengirim bola seperti itu." Pada masa injury time babak pertama perpanjangan waktu, Junior Adamu menambah keunggulan menjadi 4-2, lalu pada menit ke-117 Dzeko melengkapi dwigolnya dan lewat gol penutup menjadi 5-2 untuk sang favorit benar-benar mengunci kemenangan.

"Dia benar-benar pemain pembeda," puji Schweinsteiger lagi tentang Dzeko. "Sebuah kenikmatan memiliki pemain seperti itu [...] Dengan caranya bermain sepak bola, dia sangat bagus untuk Bundesliga." Sejauh ini penyerang tim nasional Bosnia itu telah mencetak delapan gol dan menyumbang empat assist dalam 12 penampilan kompetitif untuk Schalke, serta menikmati reputasi tertinggi di dalam tim. Setelah awal yang tersendat di ajang piala, S04 kini mengincar poin-poin penting pertama di Bundesliga, dengan Dzeko dan kawan-kawan akan bertandang ke markas FC Augsburg pada Minggu di pekan pertama.