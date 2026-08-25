"Saya pernah mencoba membawa Edin Dzeko ke München," kata Schweinsteiger sebagai pakar ARD setelah laga putaran pertama FC Schalke di DFB-Pokal melawan Hallescher FC (5-2 setelah perpanjangan waktu) pada Senin malam soal pendekatannya kepada striker S04 saat ini pada masa sang pemain di VfL Wolfsburg (2007 hingga 2011).

Pelatih Schalke, Miron Muslic, yang baru saja datang untuk wawancara, menimpali dengan geli: "Saya tahu, saya kenal cerita itu." Saat ditanya oleh moderator ARD Esther Sedlaczek apakah ia mendengarnya langsung dari Dzeko sendiri, Muslic hanya berkata: "Saya tidak ingin mengungkapkannya sekarang."

Schweinsteiger, yang saat itu merupakan pemain Bayern, kemudian menjelaskan: "Kami jelas ingin merekrutnya, tetapi sayangnya Edin tidak jadi datang." Dzeko merayakan terobosan internasionalnya di Wolfsburg, membawa Die Wölfe bersama tandem tajamnya, Grafite, secara sensasional meraih gelar juara Jerman pada 2009 dan tentu saja membuat suasana di FCB menjadi buruk.

Ia tidak pergi ke Bayern: Ke mana Edin Dzeko pindah sebagai gantinya?

Alih-alih ke Bayern, Dzeko pada awal 2011 akhirnya pindah ke Manchester City dengan nilai 37 juta euro dan setelah sempat membela klub-klub internasional ternama lainnya seperti AS Roma, Inter Milan, Fenerbahce, dan AC Florenz, sejak Januari tahun ini ia memperkuat Schalke. Awalnya hanya dikontrak hingga akhir musim lalu, Dzeko menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun pada awal Agustus dan kini setelah promosi ia diharapkan juga mencetak gol-gol penting untuk Königsblau di level yang lebih tinggi di Bundesliga.

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Bahwa pemain Bosnia itu masih sangat piawai mencetak gol bahkan di usia 40 tahun, kembali ia buktikan pada Senin di Halle. Masuk sebagai pemain pengganti setelah lebih dari satu jam, Dzeko mula-mula mencetak gol lewat penalti pada menit ke-81 untuk membawa timnya unggul sementara 2-1. Karena tim Regionalliga yang bertarung dengan gagah berani itu mampu bangkit lagi dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sesaat sebelum laga usai, tim promosi Bundesliga itu harus menjalani perpanjangan waktu, di mana Dzeko memainkan peran penentu.

Bastian Schweinsteiger terpukau dengan Edin Dzeko: "Luar biasa untuk Bundesliga"

Ia lebih dulu memberikan assist untuk gol keunggulan kembali 3-2 yang dicetak Moussa Sylla (98), lalu Schweinsteiger memujinya: "Cara dia memberikan umpan untuk gol 3:2 itu ... tidak banyak penyerang tengah yang bisa melakukannya, meletakkan bola seperti itu." Pada masa injury time babak pertama perpanjangan waktu, Junior Adamu membuat skor menjadi 4-2, lalu pada menit ke-117 Dzeko melengkapi dwigolnya dan dengan gol penutup untuk skor akhir 5-2 bagi tim favorit, ia benar-benar mengunci kemenangan.

"Dia benar-benar pemain pembeda," lanjut Schweinsteiger memuji Dzeko. "Sebuah kenikmatan memiliki pemain seperti itu [...] Dengan caranya bermain sepak bola, dia luar biasa untuk Bundesliga." Hingga saat ini penyerang tim nasional Bosnia itu telah mencetak delapan gol dan membuat empat assist dalam 12 penampilan kompetitif untuk Schalke, serta menikmati penghormatan tertinggi di dalam tim. Setelah awal yang tersendat di piala, S04 kini mengincar poin-poin penting pertama di Bundesliga, dengan Dzeko dan kawan-kawan akan bertandang ke markas FC Augsburg pada pekan pertama, Minggu nanti.