Laporan media pada hari Selasa ini mengungkapkan keinginan Federasi Sepak Bola Aljazair untuk memaksa pelatih tim nasional senior, Vladimir Petković, mengundurkan diri.

Federasi Sepak Bola Aljazair lebih memilih untuk mempertahankan pelatih tim nasional senior, Vladimir Petković, daripada terlibat dalam perselisihan hukum yang panjang dan mahal.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa di Aljazair, situasi saat ini sangat bertolak belakang dengan suasana tegang yang menyelimuti tim nasional.

Jauh sebelum tersingkir di babak 32 besar melawan Swiss, banyak pihak mempertanyakan alasan Federasi Sepak Bola Aljazair memperpanjang kontrak Petković selama dua tahun menjelang Piala Dunia.

Pertanyaan-pertanyaan ini semakin memuncak akibat performa tim yang kurang memuaskan, yang tidak menunjukkan perbaikan berarti sejak pelatih berusia 62 tahun itu mengambil alih kendali.

Dalam beberapa hari terakhir, media Aljazair mengonfirmasi bahwa Federasi Sepak Bola Aljazair (FAF) memutuskan untuk mempertahankan Petković di jabatannya, sekaligus merestrukturisasi staf kepelatihannya. Berita ini cukup mengejutkan setelah sebelumnya beredar rumor tentang perselisihan antara kedua belah pihak.

Sejak saat itu, situs “DZ Foot” mengungkap nama pertama yang diusulkan untuk bergabung dengan staf Petković: Mujahid Belaid, pelatih kebugaran di Union Alger.

Situs tersebut juga menegaskan bahwa asisten pelatih asal Swiss saat ini, yaitu David Morandi, Paolo Rongoni, dan Guido Nani, juga terancam dipecat.

Di sisi lain, situs “Afrique Foot” berpendapat bahwa keinginan untuk mengganti staf Petković ini hanyalah taktik yang bertujuan memaksa pelatih asal Swiss tersebut untuk mengundurkan diri.

Singkatnya, Federasi Sepak Bola Aljazair, melalui penunjukan orang-orang lokal pilihannya, berusaha mengurangi pengaruh Petković dan ruang geraknya; dengan demikian, tujuannya adalah mendorongnya untuk mengundurkan diri.

Hal ini masuk akal mengingat Petković menuntut pembayaran sebesar 5 juta euro (sisa kontraknya selama dua tahun) sebagai ganti rugi atas pemecatannya. Namun, jika ia pergi atas kemauannya sendiri, pelatih asal Swiss tersebut akan jauh lebih murah biayanya.