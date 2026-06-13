Rencana rahasia Piala Dunia... Donis menolak mengulangi apa yang terjadi saat melawan Argentina!

Timnas Arab Saudi terus mempersiapkan diri untuk menghadapi timnas Uruguay pada Selasa pagi, dalam pertandingan babak penyisihan grup pertama Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Arab Saudi yang tergabung dalam Grup 8 bersama Uruguay, Spanyol, dan Cape Verde.

Perhatian kini tertuju pada pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjalani turnamen resmi pertamanya sebagai pelatih kepala tim nasional Saudi, di tengah harapan besar para penggemar akan penampilan yang berbeda dari tim hijau ini selama Piala Dunia kali ini.

Menurut laporan saluran "Al-Arabiya" Saudi dari dalam kamp tim nasional, Donis memberikan perhatian khusus pada aspek fisik selama fase ini, mengingat kesadarannya akan kesulitan pertandingan yang menanti tim selama babak penyisihan grup.

Saluran tersebut juga menyebutkan bahwa pelatih asal Yunani itu tidak ingin mengulangi skenario yang dialami timnas Saudi pada edisi Piala Dunia sebelumnya, ketika para pemain menghabiskan tenaga fisik yang luar biasa dalam pertandingan pembuka melawan Argentina, yang berdampak pada performa tim pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

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Dan menurut sumber yang sama, Donis mengandalkan rencana yang jelas yang bertujuan untuk menjaga kesiapan semua pemain sepanjang turnamen, melalui peningkatan kondisi fisik dan penerapan kebijakan rotasi di antara para pemain dalam skuad.

Diharapkan susunan pemain timnas Saudi akan mengalami beberapa perubahan dari satu pertandingan ke pertandingan lain selama fase grup, sesuai dengan kebutuhan setiap pertandingan dan kondisi fisik para pemain, sebagai langkah untuk menjaga vitalitas tim.

Sumber-sumber juga menegaskan bahwa pelatih belum mengungkap gambaran susunan pemain inti yang akan diandalkan saat menghadapi Uruguay, karena ia memperlakukan semua pemain sebagai pemain inti yang siap diturunkan kapan saja.

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Donis yakin bahwa persaingan terbuka di antara semua anggota skuad akan memberikan tim nasional fleksibilitas yang lebih besar selama turnamen, terutama di tengah tekanan pertandingan dan jeda waktu yang singkat antar babak.

Staf teknis berharap kebijakan ini dapat membantu menghindari kelelahan yang mungkin memengaruhi performa para pemain di babak-babak krusial, sambil berupaya meraih hasil terbaik di grup yang dianggap sebagai salah satu yang terkuat di Piala Dunia 2026.