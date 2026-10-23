Ketenangan mulai kembali ke ruang ganti Real Madrid di kompleks latihan Valdebebas, setelah pelatih asal Portugal Jose Mourinho berhasil membangun hubungan kuat dengan para bintang tim, dengan memanfaatkan gayanya yang berlandaskan kerendahan hati dan kemudahan berkomunikasi, dalam sebuah perubahan mencolok usai periode yang diwarnai perselisihan internal serta ketegangan antara para pemain dan staf kepelatihan.

Menurut surat kabar "Marca", para pemain memuji cara Mourinho memperlakukan mereka, menegaskan kebahagiaan mereka dengan kepribadian dan gayanya dalam mengelola kelompok, sebagaimana dikutip ucapan mereka: "Mereka sangat bahagia dengannya, dia sosok yang sangat rendah hati".

Pengaruh pelatih asal Portugal itu tidak terbatas pada pengalamannya yang besar dan kedudukannya di dunia kepelatihan, melainkan meluas hingga ke detail-detail keseharian yang membantunya mendekatkan diri dengan para pemain, karena ia berusaha untuk tetap bersama mereka seusai latihan, bercanda dengan mereka, serta memperlakukan setiap pemain sesuai dengan karakternya.

Sumber-sumber di dalam klub menjelaskan kepada surat kabar tersebut bahwa Mourinho pandai menangani pemilik kepribadian kuat, dan memiliki kemampuan memahami sifat setiap pemain secara individual, yang turut berkontribusi dalam membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan di dalam tim.

Mourinho menutup lembaran perselisihan

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Perubahan ini memperoleh arti penting tersendiri di tengah suasana yang sempat mendominasi Real Madrid selama periode Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa, yang keduanya menyaksikan perselisihan berulang dengan sejumlah pemain serta konflik terbuka yang berujung pada menjauhnya sejumlah unsur tim dari staf kepelatihan.

Suasana tersebut menyebabkan pengelolaan ruang ganti menjadi rumit, di tengah perbedaan sikap dan munculnya perpecahan antara pendukung dan penentang, sehingga menjaga keharmonisan di dalam kelompok menjadi tantangan tambahan bagi staf kepelatihan.

Namun indikator-indikator saat ini mencerminkan perubahan dalam hubungan antara para pemain dan pelatih, karena para pemain berpengalaman merasa puas dengan cara mereka diperlakukan, yang memadukan ketegasan, pengalaman, dan keramahan, sementara Mourinho berupaya mengubah kenyamanan ini menjadi kepercayaan timbal balik yang menopang stabilitas tim.

Kepercayaan para bintang: taruhan terpenting bagi Mourinho

Tampaknya Mourinho menempatkan upaya meredam ketegangan dan memperkuat keharmonisan di antara para pemain inti sebagai salah satu prioritasnya sejak awal musim, dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang memungkinkan para pemain berkomunikasi secara lebih lancar dengan staf kepelatihan.

Menurut yang disampaikan sumber-sumber dari dalam klub, ruang ganti Real Madrid kini menjadi lebih nyaman dalam berinteraksi dengan pelatih asal Portugal itu, setelah ia berhasil meraih kepercayaan para pemain dan meredakan ketegangan yang memengaruhi tim pada periode-periode sebelumnya.