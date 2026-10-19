Barcelona bersiap memasuki pekan-pekan paling berbahaya dalam musim ini, tetapi bukan dengan senjata yang biasa mereka andalkan, melainkan dengan nasihat mengejutkan dari dalam klub untuk sang pelatih Hansi Flick: seranglah dengan lebih lambat!

Raksasa Catalan itu, yang memenangi seluruh laganya musim ini dan tak mengenal selain kemenangan, mengawali dua ujian berat, yang pertama pada Selasa menghadapi Paris Saint-Germain di Parc des Princes dalam Liga Champions Eropa, dan yang kedua pada Minggu dalam El Clasico menghadapi Real Madrid, dalam dua duel yang bisa menentukan nasib musim ini meski kita masih berada di bulan Oktober.

Menurut apa yang diungkap jurnalis Santi Ovalle dalam program "Carrusel" di radio "Cadena SER" Spanyol, manajemen Barcelona dan direktur olahraga menyampaikan pesan yang jelas kepada Flick: duel menghadapi Paris tidak mentoleransi gaya serangan terbuka dan saling menyerang yang diterapkan menghadapi semua lawan, karena hal itu akan menjadi bunuh diri menghadapi tim Luis Enrique. Klub meyakini bahwa kuncinya adalah kesabaran dan penguasaan bola.

Ovalle membeberkan rencana rahasia yang menurut Barcelona mampu menghentikan juara Eropa dua kali itu: "Yang kita butuhkan adalah menguasai bola lebih dari sebelumnya, menyerang dengan tempo yang lebih lambat dari biasanya, dan mengendalikan transisi cepat Paris Saint-Germain."

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Kewaspadaan ekstrem ini datang dari momok Paris yang tak kunjung usai, karena dalam dua kunjungan terakhir kemenangan menjadi milik Prancis. Musim lalu di babak grup, Paris membalikkan keadaan dengan dua gol dari Senny Mayulu dan Goncalo Ramos pada menit ke-90 setelah Barcelona unggul lewat gol Ferran Torres yang kini justru mengenakan jersey Paris itu sendiri.

Sebelumnya di musim 2023-2024, tim Enrique menyingkirkan Barcelona dengan kekalahan memalukan 1-4 di Camp Nou setelah Araujo diusir keluar lapangan dan penampilan gemilang Dembele, Mbappe, serta Vitinha.

Meski kunjungan terakhir Barcelona ke Parc des Princes berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2, apa yang terjadi sepekan kemudian menegaskan bahwa kemenangan saja tidak cukup.

Ovalle mengakhiri laporannya dengan pertanyaan yang jawabannya dinanti semua orang: "Kita akan lihat apakah Flick akan mendengarkan nasihat manajemen dan bermain dengan sabar, atau akan meminta para pemainnya mengikuti gaya saling menyerang seperti biasa."

Pekan yang padat ini datang di tengah kekacauan logistik yang menimpa tim. Setelah menggulung Real Betis 5-2, Barcelona terjebak di Sevilla setelah penerbangan mereka ditunda dari pukul sepuluh malam Sabtu menjadi tengah malam, lalu pukul dua dini hari, kemudian pukul empat, sehingga Flick terpaksa mengembalikan para pemain ke hotel untuk beristirahat, sebelum skenario itu terulang pada Senin dengan tertundanya perjalanan mereka ke Paris akibat kabut tebal di ibu kota Prancis itu.



