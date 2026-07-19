Rencana Rahasia: Bagaimana Real Madrid Akan Membalas Dendam Jika Vinícius Menolak Memperpanjang Kontrak?

Masalah perpanjangan kontrak bintang Brasil Vinícius Júnior telah menjadi isu paling sensitif di lingkungan Real Madrid, setelah keputusannya kini menentukan nasib seluruh rencana transfer klub tersebut, termasuk kemungkinan mendatangkan Michael Olise dan memperkuat posisi-posisi lainnya.

Surat kabar Spanyol “Sport” melaporkan bahwa manajemen klub tersebut bersiap untuk mengadakan pertemuan krusial dengan sang pemain dan agennya dalam beberapa pekan mendatang, di tengah optimisme yang semakin meningkat untuk mencapai kesepakatan, meskipun negosiasi telah terhenti selama berbulan-bulan sambil menunggu sinyal yang jelas dari kedua belah pihak.

Real Madrid sedang mempertimbangkan semua skenario yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan kepergian pemain sayap asal Brasil tersebut pada musim panas ini jika negosiasi gagal—pilihan yang tidak disukai sang pemain, namun tetap menjadi kemungkinan mengingat kompleksitas kasus ini.

Nasib transfer Michael Olese, pemain sayap Bayern Munich yang sangat dihargai di Santiago Bernabéu, sangat terkait erat dengan keputusan Vinícius, di mana klub mengambil sikap hati-hati sambil menunggu hasil pertemuan yang akan datang antara Bayern dan pemain Prancis tersebut.

Jika Olesi tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan Jerman, Real Madrid tidak akan mengambil langkah apa pun; namun, kemungkinan kepergian Vinícius akan mengubah situasi secara total, karena hal itu akan meninggalkan kekosongan besar di sayap kiri, selain menghasilkan jutaan euro dari hasil penjualan, yang memberikan klub fleksibilitas lebih besar di bursa transfer.

Real Madrid dapat mengalokasikan dana tersebut untuk merekrut Oulisi atau memperkuat posisi prioritas lainnya, terutama lini tengah dan pertahanan, dalam langkah yang akan sepenuhnya merumuskan ulang strategi transfer tim.

Meskipun kedua belah pihak saling menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerja sama, klub Real Madrid menyadari risiko skenario terburuk, yaitu jika Vinícius menolak perpanjangan kontrak sekaligus menolak hengkang, yang berarti ia akan pergi secara gratis saat kontraknya berakhir—situasi yang akan sangat membatasi pilihan manajemen.

Dengan demikian, keputusan yang akan diambil dalam beberapa minggu ke depan menjadi kunci yang menentukan apakah Real Madrid akan melanjutkan rencana saat ini dengan mantap, atau terpaksa meninjau ulang strategi transfernya dari awal.