Tanda-tanda kelegaan mulai tampak di tengah krisis cedera yang melanda skuad Al Nassr Saudi, setelah Carlos Miguel asal Portugal, kepala tim medis klub, menyusun program pengobatan dan rehabilitasi yang menargetkan pengembalian 8 pemain ke latihan tim secara bertahap, dalam langkah yang bisa memberikan dorongan kuat bagi tim pada fase mendatang di musim ini.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Miguel telah menyusun jadwal khusus untuk waktu kedatangan para pemain ke klinik klub, di mana dua pemain Prancis, Kingsley Coman dan Mohamed Simakan, bersama Abdulrahman Ghareeb dan Nader Al Sharari, menjalani sesi pengobatan intensif sebagai persiapan menuju kembalinya mereka yang dinantikan ke latihan tim.

Di sisi lain, Rakan Al Ghamdi, Mohamed Maran, Raghed Najjar, dan Mubarak Al Buainain melanjutkan program pengobatan dan rehabilitasi mereka, sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan sebelumnya, di bawah pengawasan tim medis klub.

Coman mengalami cedera otot hamstring, di tengah perkiraan kembalinya ke latihan sebelum dimulainya pekan mendatang Liga Roshn Saudi. Adapun Simakan, ia hampir kembali berlari setelah cederanya pada sendi kaki, sementara Abdulrahman Ghareeb melanjutkan program rehabilitasinya untuk pulih dari memar parah pada sendi yang sama.

Sedangkan untuk Nader Al Sharari, ia diperkirakan akan kembali ke lapangan setelah periode yang berkisar antara dua hingga tiga pekan, usai pulih dari cedera yang dialaminya pada otot hamstring.

Di sisi lain, Rakan Al Ghamdi dan Mohamed Maran telah menempuh perjalanan yang baik dalam pemulihan dari cedera otot hamstring, yang mereka alami pada awal musim, sementara dua penjaga gawang Raghed Najjar dan Mubarak Al Buainain menjalani fase terakhir dari program rehabilitasi mereka, setelah cedera robek ligamen silang pada musim lalu.

Perkembangan ini datang di saat Al Nassr bersiap menjalani laga melawan Neom, Selasa malam, di Stadion Al Awwal Park, dalam rangkaian kompetisi pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi, di tengah penantian akan perkembangan kondisi fisik para pemain yang cedera dan peluang kembalinya mereka untuk mendukung tim pada laga-laga mendatang.



