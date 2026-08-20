"Saya mencintai Arda. Saya pikir Arda akan mengalami sedikit apa yang dialami Luka (Modric) dan Bernardo (Silva): Anda memulai di depan dan mengakhirinya di belakang," jelas pria Portugal itu tentang prospek sang pemain Turki.

Sang pelatih kepala melanjutkan penjelasannya soal youngster itu: "Anda memulai sebagai nomor 10, sebagai pemain ofensif, lalu berakhir sebagai nomor 8, kemudian nomor 6. Saya percaya Arda akan menempuh jalan itu mengingat perkembangannya dan pemahamannya terhadap permainan."

Setelah musim mengecewakan tanpa gelar yang diharapkan, Mourinho kini menghadapi tugas merombak skuad di Madrid. Selain mengintegrasikan para pemain baru, sang pelatih juga diharapkan bisa mengangkat lagi para pemain yang sudah ada di klub ke level terbaik mereka.

Getty Images

Peran apa yang bisa diambil Arda Güler di Real Madrid?

Güler juga termasuk di dalamnya, yang saat didatangkan dari Fenerbahce pada 2023 menelan biaya fantastis 28 juta euro. Namun, gelandang itu sejauh ini masih belum mampu membuat terobosan yang berkelanjutan di skuad bertabur bintang tersebut. Salah satu alasan stagnasinya terletak pada penempatannya yang berubah-ubah. Kini, dalam rencana Mourinho, mulai terlihat sebuah peran yang tetap.

Sejak kepergian Toni Kroos dan Luka Modric, skuad Los Blancos sudah cukup lama kekurangan pengatur tempo klasik dari area yang lebih dalam. Rencana transfer juara dunia Rodri pun gagal terealisasi, karena ia lebih memilih pindah ke Barcelona.

Personel Real saat ini di lini tengah, seperti Fede Valverde atau Aurelien Tchouameni, tidak memenuhi profil kebutuhan tersebut. Bagi Güler, mundur ke posisi yang lebih dalam di lini tengah bisa memberinya peluang untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Getty Images

Jose Mourinho memuji Bernardo Silva setinggi langit

Selain soal Güler, Mourinho juga berbicara dalam acara itu tentang pemain baru Bernardo Silva. Gelandang tersebut bergabung dengan Los Blancos meski diminati rival mereka, Barcelona dan Atletico Madrid.

"Dia adalah pemain Pep Guardiola dan memberikan segalanya kepada Anda. Saya berharap kami akan memiliki sedikit masalah dan banyak stabilitas. Jika kami punya sedikit masalah dan banyak stabilitas, maka bagi saya saat ini Bernardo adalah pemain untuk pusat lini tengah. Tetapi Bernardo bisa bermain sebagai nomor 10, di sayap kanan, bergerak ke dalam. Bernardo bisa bermain di mana saja," kata Mourinho tentang rekrutan barunya.

Di akhir, sang pelatih menegaskan bahwa perekrutannya murni didasari alasan olahraga: "Dia adalah pemain yang selalu saya cintai sejak dulu. Ini tidak ada hubungannya dengan Barcelona menginginkannya, Atletico menginginkannya. Tidak ada hubungannya dengan kami akan mencurinya sehingga tetangga kami sedih. Itu adalah keyakinan saya bahwa Bernardo sesuai dengan level Real Madrid."