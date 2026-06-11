Rencana Kembalinya "Si Godfather"... Al-Ittihad Hampir Menentukan Pengganti Conceição

Laporan media mengungkap rencana manajemen Al-Ittihad untuk kembali mengontrak pelatih asal Portugal, Nuno Santo, guna memimpin tim pada musim depan, sebuah langkah yang berpotensi membawa kembali pelatih yang pernah membawa "Al-Amid" meraih gelar Liga Profesional Roshen.

Menurut laporan surat kabar "Al-Bilad", nama Nuno Santo kembali menjadi topik hangat dalam pembahasan di jajaran manajemen Al-Ittihad, di tengah pencarian pelatih yang mampu memimpin tim pada fase mendatang dan mengembalikan stabilitas teknis tim.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa ada kecenderungan di dalam manajemen untuk bergerak menuju penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Portugal tersebut, bahkan jika hal itu memerlukan pembayaran denda kontrak dalam kontraknya saat ini dengan klub West Ham asal Inggris, demi memfasilitasi kembalinya dia ke Jeddah.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Nuno Santo tidak keberatan dengan gagasan untuk kembali melatih Al-Ittihad, terutama karena ia pernah menjalani pengalaman sukses bersama klub tersebut, namun persetujuannya yang final tetap bergantung pada kesepakatan mengenai sejumlah syarat pribadi dan teknis yang ingin ia sertakan dalam proyek baru tersebut.

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Pelatih asal Portugal ini dianggap sebagai salah satu nama yang paling diterima oleh sebagian besar pendukung Al-Ittihad, setelah pada masa jabatannya sebelumnya berhasil mengembalikan tim ke podium juara domestik dan memimpinnya meraih gelar Liga Roshen setelah bertahun-tahun absen.

Meskipun demikian, negosiasi masih berada pada tahap awal, di mana sumber-sumber menyebutkan bahwa hal ini masih dalam tahap studi dan pembahasan, tanpa keputusan akhir mengenai identitas pelatih yang akan memimpin tim pada musim baru.

Nama Nuno Santo masuk dalam daftar opsi teknis yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen Al-Ittihad, namun pelatih asal Portugal tersebut tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mengemban tugas tersebut, mengingat pengetahuannya yang mendalam tentang klub dan para pemain serta kemampuannya beradaptasi dengan cepat dengan suasana tim.

Diharapkan dalam beberapa hari ke depan akan ada perkembangan baru dalam hal ini, terutama karena Al-Ittihad berupaya menyelesaikan masalah pelatih secepatnya sebelum dimulainya masa persiapan untuk musim depan.