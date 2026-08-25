Atletico Madrid masih bersikeras menolak menjual Julian Alvarez ke Barcelona selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Meskipun situasi di klub memanas menyusul reaksi para suporter dalam pertandingan melawan Villarreal, serta serangan keras mereka terhadap Alvarez, Atletico Madrid tetap bersikeras pada pendiriannya.

Klub bersedia menjualnya ke Arsenal, tetapi tidak ke Barcelona, yang kini sudah yakin tidak akan mampu mendatangkan penyerang asal Argentina itu musim panas ini.

Hal ini sudah dapat diprediksi sejak beberapa waktu lalu, mengingat sikap tegas Atletico Madrid, meskipun ada tekanan yang dilakukan sang pemain sendiri sejak pernyataan terbukanya selama Piala Dunia, di mana ia menjelaskan bahwa transfer tersebut adalah pilihan terbaik.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Dan menurut surat kabar "Marca", Barcelona setelah pergulatan panjang akhirnya menetapkan sebuah keputusan: tidak akan ada alternatif jika Julian tidak datang.

Barcelona akan mengaktifkan rencana cadangan, tetapi rencana itu tidak akan mencakup perekrutan pemain mana pun. Pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga, Deco, telah memutuskan untuk tidak mendatangkan penyerang musim panas ini.

Kecuali ada peluang yang muncul di detik-detik terakhir bursa transfer, Barcelona akan tetap pada kondisinya saat ini, dan para petinggi Barca menyadari bahwa peluang seperti itu kecil kemungkinannya terjadi dengan hanya tersisa satu pekan sebelum jendela transfer ditutup, karena peluang tersebut membutuhkan seorang pemain kelas atas.

Manajemen olahraga sudah jelas bahwa mereka tidak akan merekrut pemain berkualitas menengah. Jika ada pemain yang bergabung, ia haruslah seorang penyerang tangguh, dan sangat sulit bagi klub mana pun untuk menjual salah satu pemain terbaiknya pada saat seperti ini, karena mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mencari pengganti. Oleh karena itu, Barcelona akan tetap seperti apa adanya.

Salah satu alasan keputusan ini adalah apa yang disaksikan Flick selama masa pramusim dan dalam pertandingan resmi pertama melawan Elche. Pelatih asal Jerman itu puas dengan opsi serangan yang dimilikinya, karena para pemainnya mampu mengisi beberapa posisi menyerang, sebagaimana terlihat jelas dalam dua pertandingan tersebut. Raphinha pun tampil gemilang dalam pertandingan melawan Elche.

Untuk posisi penyerang tengah yang diisi oleh pemain asal Brasil itu dalam pertandingan terakhir, ada beberapa pemain lain yang mampu mengisinya. Gordon dan Adeyemi, dua pemain baru, meski berposisi sebagai winger, mampu bermain di jantung serangan. Dan pelatih asal Jerman itu sebelumnya sudah pernah melakukannya selama masa pramusim.

Dani Olmo juga sepenuhnya mampu bermain di posisi tersebut. Dan jangan lupakan para pemain muda. Hamza Abdelkarim adalah pencetak gol terbanyak tim selama masa pramusim, dan ia menunjukkan potensi yang menjanjikan. Bisiuo juga, meski jarang tampil, telah menunjukkan naluri mencetak golnya.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Flick puas dengan skuad yang dimilikinya saat ini, sehingga ia tidak berusaha mendatangkan penyerang baru. Dan jika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, Barcelona selalu bisa merekrut pemain pada Januari mendatang.