Al Hilal Saudi mulai menyiapkan rencana cadangan, sebagai antisipasi jika salah satu transfer besar yang paling dinantikan pada bursa transfer musim panas ini gagal, setelah negosiasi mereka dengan pemain asal Prancis, Ousmane Dembele, menemui berbagai hambatan, sehingga "Sang Pemimpin" bergerak cepat menuju opsi baru yang berkiprah di Liga Primer Inggris.

Al Hilal sebelumnya menempatkan Dembele sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini depan, namun sulitnya negosiasi dengan klubnya, ditambah biaya finansial yang sangat besar, mendorong manajemen untuk mempelajari nama-nama lain yang mampu memimpin proyek serangan tim.

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Menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, pemain asal Senegal, Iliman Ndiaye, muncul sebagai salah satu alternatif paling menonjol yang ada di meja Al Hilal, di mana pemain tersebut menunjukkan kesiapannya untuk menjalani pengalaman profesional di Liga Saudi, setelah pembicaraan awal yang berlangsung antara perwakilan klub dan para agennya.

Sumber tersebut menuturkan bahwa transfer ini masih berada dalam tahap awal, namun manajemen Al Hilal memandang Ndiaye sebagai opsi yang tepat, terutama di tengah upaya direktur olahraga Richard Hughes untuk membangun tim yang kuat dan seimbang selama bursa transfer saat ini, sebagai persiapan untuk bersaing di seluruh ajang.

Ndiaye memiliki catatan angka yang mengesankan sepanjang karier profesionalnya, di mana ia telah bermain dalam 214 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 44 gol, serta menciptakan 23 gol lainnya, sehingga total kontribusi golnya mencapai 67 kontribusi, yang menjadikannya salah satu pemain serang paling menonjol yang dijagokan untuk memperkuat barisan Al Hilal.

Transfer Dembele tetap menjadi impian terbesar bagi para pendukung Al Hilal, namun pada saat yang sama, tampaknya manajemen tidak ingin membuang-buang waktu, sehingga mereka telah benar-benar mulai bergerak di lebih dari satu jalur, guna memastikan kedatangan seorang penyerang sayap kelas atas sebelum tirai bursa transfer musim panas ditutup.