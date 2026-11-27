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Hansi Flick mengurangi beban bermain para pemain inti Barcelona sepanjang November agar mereka tetap berada dalam kondisi fisik terbaik hingga akhir tahun. Pelatih asal Jerman itu mengutamakan kebugaran saat Barcelona bersiap menghadapi serangkaian laga penting di kompetisi domestik dan Eropa.

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Cara Flick merotasi pemain kuncinya pada November

Staf pelatih Barcelona membatasi secara ketat waktu bermain sejumlah pemain yang biasa menjadi starter dalam empat pertandingan terakhir mereka di level klub dan internasional, menurut SPORT. Pedri bermain selama 194 menit dalam periode tersebut, sementara Lamine Yamal dan penjaga gawang Joan Garcia masing-masing tampil selama 180 menit.

Raphinha mencatatkan 175 menit bermain, disusul Pau Cubarsi dengan 135 menit dan Eric Garcia dengan 84 menit. Flick dan stafnya memandang kondisi fisik yang prima sebagai syarat mutlak untuk menjaga daya saing Barcelona selama periode musim yang padat.

Menit bermain Pedri diatur, Fermin mendapat jeda paksa

Pendekatan hati-hati ini terutama terlihat dari cara Flick menangani Pedri sepanjang musim ini. Gelandang tersebut jauh lebih sering ditarik keluar dibandingkan selama dua musim pertama pelatih asal Jerman itu di klub, demi menjaga kebugarannya.

Sebaliknya, Fermin Lopez menanggung beban yang jauh lebih berat dengan bermain selama 285 menit untuk Barcelona dan Spanyol dalam periode yang sama. Namun, pengusirannya saat melawan Villarreal tanpa sengaja memberi staf pelatih kesempatan untuk memulihkan kondisinya, karena skorsing yang diakibatkannya membuat ia absen dalam laga mendatang melawan Deportivo de La Coruna dan Atletico Madrid.

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Menjaga kesegaran skuad demi sistem berintensitas tinggi

Meski skorsing Fermin membuat Barcelona kehilangan ancaman penting di lini serang untuk sementara, masa istirahat yang terpaksa dijalaninya memungkinkan ia memulihkan tenaga menjelang pertandingan penutup tahun. Mencegah kelelahan di penghujung tahun tetap menjadi bagian utama rencana Flick seiring jadwal yang semakin padat.

Dengan membatasi beban bermain para pemain inti pada November, sang pelatih memastikan skuadnya memiliki energi yang dibutuhkan untuk menjalankan pendekatan taktisnya yang menuntut fisik. Menjaga kesegaran para pemain kunci memberi Barcelona fondasi yang lebih kuat ketika taruhan semakin tinggi.

Ujian berat menanti Barcelona di Camp Nou

Strategi itu akan menghadapi ujian terberatnya pada awal Desember, ketika Barcelona menjamu Atletico Madrid di Camp Nou pada 2 Desember sebelum menyambut Manchester City pada 8 Desember. Kedua laga besar itu akan menuntut intensitas tanpa henti, terutama di lini tengah, tempat kemampuan Pedri mengatur tempo dan kontribusi Raphinha dalam serangan akan menjadi penentu jika Barcelona ingin menutup 2026 dengan hasil baik.