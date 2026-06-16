Renard menantang: Tidak ada waktu untuk berpikir... dan inilah target saya saat menghadapi Jepang dan Belanda

Hanya dua bulan setelah mengundurkan diri dari jabatan pelatih tim nasional Arab Saudi, pelatih asal Prancis Hervé Renard segera kembali ke bangku cadangan, kali ini bersama tim nasional Tunisia yang memutuskan untuk segera merekrutnya menjelang Piala Dunia 2026.

Renard mengambil alih tugas tersebut dalam situasi yang luar biasa, setelah Federasi Sepak Bola Tunisia memecat pelatih Sabri Lamouchi menyusul kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada pertandingan pertama babak penyisihan grup.

Pelatih asal Prancis berusia 57 tahun itu tidak memiliki banyak waktu, karena ia bersiap terbang ke Meksiko untuk langsung bergabung dengan pemusatan latihan “Elang Kartago” di tengah-tengah turnamen.

Memimpin tim nasional yang sudah lolos ke Piala Dunia memang jarang terjadi, namun Renard dikenal sepanjang kariernya karena selalu menerima tantangan berat dan tugas-tugas mendadak.

Ironisnya, ini bukan kali pertama Renard menggantikan Sabri Lamouchi, karena ia sebelumnya pernah melatih timnas Pantai Gading sebagai penggantinya pada tahun 2014, sebelum kemudian membawa “Gajah-gajah” itu meraih gelar Piala Afrika.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar Prancis “Le Parisien”, Renard mengatakan: “Semuanya terjadi sangat cepat sejak pemecatan Sabri Lamouchi. Tidak ada banyak waktu untuk berpikir.”

Ia menambahkan: “Kami akan berupaya semaksimal mungkin saat menghadapi Jepang dan kemudian Belanda, serta akan berusaha memanfaatkan peluang kami dalam kompetisi ini.”

Surat kabar tersebut menilai bahwa pernyataan ini mencerminkan karakter Renard yang biasa, di mana ia lebih memilih bekerja langsung di lapangan daripada sekadar memberikan janji-janji atau berbicara panjang lebar tentang rencana masa depan.

Timnas Tunisia menghadapi tugas yang rumit setelah kekalahan pertamanya, karena mereka perlu meraih hasil positif melawan Jepang pada 21 Juni, lalu Belanda pada 26 Juni, demi mempertahankan harapan lolos.

Tantangan ini menandai babak baru dalam perjalanan unik sang pelatih asal Prancis, yang akan memimpin tim nasional ketiga yang berbeda dalam tiga edisi Piala Dunia berturut-turut, setelah sebelumnya melatih Maroko pada edisi 2018 dan Arab Saudi pada edisi 2022.

Selama 18 tahun berkecimpung di dunia tim nasional, Renard membangun reputasinya sebagai salah satu ahli terkemuka dalam menyelamatkan tim-tim nasional, setelah memimpin enam tim nasional yang berbeda, serta meraih gelar Piala Afrika dua kali bersama Zambia pada 2012 dan Pantai Gading pada 2015.

Prestasi internasionalnya yang paling menonjol adalah kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina dengan skor 2-1 di Piala Dunia 2022, dalam pertandingan yang menjadi salah satu kejutan paling terkenal dalam sejarah turnamen tersebut.

Renard sedang berada di Senegal ketika menerima panggilan dari Federasi Sepak Bola Tunisia, sebelum segera mengatur perjalanan melalui Paris menuju Monterrey, Meksiko, di mana ia akan memimpin sesi latihan pertamanya beberapa jam setelah kedatangannya.

Pelatih asal Prancis ini akan didampingi staf pelatih yang terdiri dari Nicolas Baudouin untuk analisis video, David Baryak untuk persiapan fisik, dan Gilles Le Fluch untuk melatih kiper.

Surat kabar tersebut menutup laporannya dengan menegaskan bahwa Renard sekali lagi dihadapkan pada tugas yang sangat sulit, karena Tunisia hanya memiliki dua pertandingan tersisa untuk menyelamatkan perjalanan mereka di Piala Dunia, namun tantangan semacam ini selalu menjadi lingkungan di mana pelatih asal Prancis tersebut bersinar sepanjang kariernya.