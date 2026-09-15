Hervé Renard, pelatih saat ini timnas Pantai Gading sekaligus mantan pelatih Maroko, mengungkap detail komunikasinya dengan Federasi Sepak Bola Senegal, seraya menegaskan bahwa dirinya menerima panggilan dari para pejabat, sebelum komunikasi terputus sepenuhnya tanpa memberitahunya soal keputusan penyingkirannya.

Patrick Vieira bersiap menangani timnas Senegal secara resmi, setelah pilihan jatuh kepadanya untuk memimpin "Singa Teranga", tetapi tampaknya pelatih asal Prancis itu bukan satu-satunya opsi yang berada di atas meja Federasi Senegal.

Renard mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Canal Plus", "Ya, saya menerima panggilan dari Federasi Senegal", seraya menjelaskan bahwa komunikasi itu tidak berkembang menjadi tawaran resmi untuk menangani tanggung jawab tersebut.

Menunggu tanpa jawaban

Renard menjelaskan bahwa dirinya menunggu panggilan balasan dari pihak Senegal, tetapi hal itu tidak terjadi, sebelum ia mengetahui bahwa federasi beralih ke opsi lain.

Pelatih asal Prancis itu berkata: "Tak seorang pun memberitahu saya", merujuk pada cara berakhirnya komunikasi antara dirinya dan Federasi Senegal.

Meskipun Renard tidak menunjukkan kemarahan yang jelas atas cara ia diperlakukan, pernyataannya mengungkap adanya keadaan penuh ketidakjelasan dalam negosiasi Federasi Senegal, terlebih namanya sempat diajukan untuk menangani tugas tersebut selama musim panas, ketika ia tersedia tanpa terikat dengan timnas mana pun.

Renard tidak menunggu lama, setelah pada saat yang sama ia menerima tawaran untuk kembali menangani Pantai Gading, timnas yang ia pimpin hingga meraih gelar Piala Afrika pada tahun 2015.

Renard berkata soal keputusan kembali menangani "The Elephants": "Kami menutup tirai dan beralih ke hal lain".

Maroko di puncak

Ketika ditanya soal peringkat kekuatan dalam sepak bola Afrika, Renard menempatkan Maroko di puncak, berdasarkan hasil-hasil terakhirnya di kancah dunia.

Ia berkata: "Saya rasa Maroko saat ini adalah timnas nomor satu di Afrika dalam kompetisi internasional, dan saya rasa tak seorang pun bisa menyangkal hal itu, terutama ketika Anda mampu mencapai semifinal Piala Dunia 2022 dan perempat final pada 2026".

Maroko menjadi timnas Afrika sekaligus Arab pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia pada edisi Qatar 2022, sebelum mengulangi kehadirannya di antara 8 timnas terbaik pada edisi 2026, menjadikannya timnas Afrika pertama yang mencapai perempat final Piala Dunia dua kali. Petualangannya pada edisi terakhir berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Prancis.

Renard menambahkan: "Di kancah dunia, Maroko adalah timnas Afrika yang menampilkan performa terbaik. Mereka telah menunjukkan jalan bagi timnas-timnas Afrika lainnya. Kita harus percaya pada kemampuan timnas-timnas ini, karena ada kualitas luar biasa dalam sepak bola Afrika".

Pernyataan Renard memiliki bobot khusus mengingat pengetahuannya yang besar tentang sepak bola Maroko, karena ia sebelumnya pernah memimpin timnas Maroko antara tahun 2016 dan 2019.

Pujian untuk proyek Maroko

Renard mendasarkan pujiannya kepada Maroko pada pengalaman pribadinya bersama timnas tersebut, setelah menghabiskan sekitar 3,5 tahun di puncak jajaran tim kepelatihan, dan membawanya ke Piala Dunia 2018 di Rusia, mengakhiri absen selama 20 tahun dari turnamen itu.

Ia berkata: "Saya mengenal Maroko dengan baik setelah menghabiskan 3,5 tahun di sana. Saya rasa mereka memiliki sistem dan organisasi di level tertinggi, dan mereka tidak kekurangan apa pun dibandingkan timnas-timnas terbaik di dunia".

Pelatih asal Prancis itu menegaskan bahwa perkembangan sepak bola Maroko bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja jangka panjang dan investasi pada infrastruktur serta organisasi.

Ia menjelaskan: "Maroko memahami segala hal dengan baik, dan mereka berjalan di kurva yang menanjak. Timnas-timnas Afrika lainnya harus mengikuti jejaknya. Hal ini membutuhkan anggaran dan infrastruktur, dan Afrika harus terus bekerja ke arah ini".

Renard kembali menangani Pantai Gading pada Agustus lalu untuk periode kedua, lebih dari satu dekade setelah memimpin timnas itu meraih gelar Piala Afrika 2015, menjadikannya salah satu pelatih paling menonjol dalam sejarah turnamen benua itu setelah meraih gelar dua kali bersama dua timnas berbeda.

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