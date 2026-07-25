Renard atau Vieira: Konflik Politik Hambat Penunjukan Pelatih Baru Senegal

Sepak bola Senegal tengah dilanda perebutan terbuka atas posisi direktur teknik tim nasional, menyusul tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah "Singa Teranga" kalah dari Belgia dengan skor (2-3).

Surat kabar L'Équipe asal Prancis, pada hari Sabtu ini, menyebutkan bahwa Patrick Vieira dan Hervé Renard bersaing untuk menggantikan pelatih Pape Thiaw, yang kepergiannya kini nyaris dipastikan, meski keputusan akhir masih menggantung akibat krisis internal dan konflik politik yang merambah hingga level tertinggi kekuasaan di Senegal.

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Patrick Vieira, yang lahir di Dakar, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi tersebut. Pelatih yang tidak terikat dengan klub mana pun sejak kepergiannya dari Genoa Italia pada November 2025 ini memperoleh dukungan luas di dalam Federasi Sepak Bola Senegal, berkat akar Senegal yang dimilikinya serta investasinya di masa lalu pada akademi "Diambars", salah satu akademi pembinaan pemain paling terkemuka di negara tersebut.

Sejumlah sumber juga mengisyaratkan bahwa negosiasi dengannya telah mencapai tahap lanjut, dan bahwa ia telah memberikan persetujuan awal untuk mengemban tugas itu.

Renard Termasuk Kandidat Terkemuka

Di sisi lain, Hervé Renard tetap menjadi salah satu kandidat paling menonjol, mengingat rekam jejaknya yang istimewa di sepak bola Afrika, setelah membawa Zambia meraih gelar Piala Afrika 2012, kemudian mengulangi pencapaian tersebut bersama Pantai Gading pada 2015, sehingga menjadi satu-satunya pelatih yang menjuarai turnamen tersebut bersama dua tim nasional berbeda.

Meski pengalaman terakhirnya bersama Tunisia di Piala Dunia terbilang singkat, namanya masih tercantum dalam daftar pendek untuk melatih Senegal.

Laporan itu menyebutkan bahwa penunjukan pelatih baru telah menjadi bagian dari tarik-menarik politik di dalam negeri, di tengah ketegangan berkelanjutan antara Presiden Bassirou Diomaye Faye dan mantan Perdana Menteri Ousmane Sonko, di dalam tubuh partai berkuasa "Pastef", yang berimbas pula pada keputusan-keputusan Federasi Sepak Bola Senegal.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi yang diumumkan, karena federasi masih menunggu rampungnya prosedur terkait pemutusan kontrak Pape Thiaw, di samping mendapatkan persetujuan dari Kementerian Olahraga, sebelum mengumumkan pelatih baru yang akan memimpin tim nasional pada fase mendatang, sebagai persiapan menghadapi Piala Afrika 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030.