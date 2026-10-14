Real Madrid meraih comeback bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Champions, setelah membalikkan ketertinggalan 1-3 dari Roma menjadi kemenangan dramatis 4-3, dalam laga yang menyaksikan kebangkitan luar biasa pada menit-menit terakhir.

Real Madrid sukses mencetak tiga gol berturut-turut melalui Carlos Espi pada menit 82:04, Endrick pada menit 84:40, dan Antonio Rudiger pada menit 89:47, sehingga mengubah ketertinggalan dua gol menjadi keunggulan satu gol.

Menurut statistik yang dipublikasikan "MisterChip", Los Blancos hanya membutuhkan waktu 7 menit 43 detik untuk menuntaskan comeback tersebut, sekaligus mencatat remontada tercepat yang dilakukan sebuah tim di kandang lawan dalam sejarah Liga Champions.

Dengan demikian, Real Madrid memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Liverpool, setelah tim Inggris itu membutuhkan 12 menit 48 detik untuk membalikkan ketertinggalan dari Villarreal dalam pertemuan kedua tim pada 3 Mei 2022.

Real Madrid menambahkan satu pencapaian bersejarah baru ke dalam catatan Eropa mereka, setelah membalikkan laga yang tampak menuju kekalahan menjadi kemenangan dramatis pada momen-momen penentu, sehingga meraih nilai penuh setelah dua pekan.