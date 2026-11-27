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Pemain asal Portugal Bernardo Silva tengah menjalani transformasi mencolok di Real Madrid. Ia mengawali musim dengan kebugaran fisik yang belum optimal dan kesulitan merebut tempat utama di susunan pemain pelatih José Mourinho, sebelum perlahan menjelma menjadi salah satu elemen penting dalam rentetan kemenangan yang diraih tim belakangan ini.

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Mourinho sempat melontarkan kritik langsung kepada Bernardo selama masa persiapan musim, tepatnya pada awal Agustus, seusai laga uji coba melawan Ferencváros di Budapest.

Ketika itu, pelatih asal Portugal tersebut mengatakan: "Bernardo adalah pemain yang sangat penting bagi kami, tetapi si malang ini termasuk orang-orang yang suka tidak melakukan apa pun selama liburan. Dari sisi mental, baik baginya untuk tidak melakukan apa pun di waktu luangnya, tetapi ia kembali dalam kondisi fisik yang menurun, dan ia harus meningkatkannya."

Meski kritik Mourinho terbilang blak-blakan, pernyataannya sekaligus menegaskan hubungan baik antara dirinya dan sang pemain, terlebih sang pelatih menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Silva memilih bergabung dengan Real Madrid setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir.

Mourinho Menentukan Tujuan Bernardo Silva

Kepindahan Bernardo Silva ke Real Madrid sebelumnya diwarnai minat sejumlah klub, di antaranya Barcelona dan Atletico Madrid, setelah sang pemain berstatus tersedia menyusul kepergiannya dari Manchester City.

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Kedua klub Spanyol itu tampak sudah dekat dengan kesepakatan untuk mendatangkan pemain Portugal tersebut, tetapi Bernardo menghentikan semuanya begitu mengetahui tawaran Real Madrid, yang mendapat dukungan Mourinho, dan memilih pindah ke ibu kota Spanyol.

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Namun, keraguan yang muncul selama masa persiapan berlanjut hingga awal musim kompetitif. Bernardo Silva, yang merupakan salah satu pilar dalam era terbaik Manchester City, tidak mampu dengan cepat menembus susunan pemain Real Madrid.

Pada awalnya, Mourinho mengandalkan duet lini tengah yang lebih kuat secara fisik, dengan Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni sebagai pilihan utama di sebagian besar pertandingan, sehingga posisi Bernardo Silva dalam susunan pemain menjadi tidak jelas.

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Kesempatan di Roma Membalikkan Keadaan

Bernardo Silva menunggu kesempatannya dengan sabar, hingga kesempatan itu akhirnya datang di ibu kota Italia, Roma, ketika Mourinho memberinya 20 menit untuk ikut berkontribusi dalam remontada besar pertama Real Madrid di Liga Champions musim ini.

Saat itu, Mourinho memutuskan memadukan Bernardo Silva dan Arda Güler di lini tengah, sembari mengembalikan Valverde ke posisi bek sayap untuk memberi ruang bagi pemain-pemain yang lebih mampu mengatur permainan.

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Rencana itu berhasil, setelah Real Madrid membalikkan ketertinggalan 3-1 menjadi kemenangan 4-3. Namun, Mourinho belum yakin untuk mengandalkan duet lini tengah yang begitu condong pada kreativitas, tetapi kurang memiliki kekuatan fisik. Dalam konferensi pers di Stadion Olimpico, ia berkata: "Seandainya saya memainkan Arda dan Bernardo sejak awal, Roma akan mencetak lima gol ke gawang kami."

Laga tersebut digelar pada 14 Oktober, dan hanya sepekan kemudian, Bernardo tampil sejak menit awal melawan Leipzig, sekaligus mencetak satu-satunya golnya bersama Real Madrid sejauh musim ini.

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Namun, ujian sesungguhnya datang pada 21 Oktober, ketika Bernardo dan Arda Güler tampil sebagai starter melawan Barcelona di Camp Nou. Real Madrid berhasil meraih kemenangan sekaligus merebut kembali sebagian jarak yang sempat hilang dalam persaingan liga.

Dalam laga itu, Bernardo kembali tampil sebagai paru-paru yang tenang bagi Real Madrid, dengan peran yang melampaui sekadar terlibat dalam membangun serangan.

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Bernardo: Lebih dari Sekadar Pengatur Permainan

Bernardo tidak hanya bermain dan mengatur tempo, tetapi juga menonjol berkat kemampuannya berlari dan terus bergerak, seiring perlahan pulihnya mesin yang belum sepenuhnya siap pada awal musim, menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Selain memberikan keteraturan dan kejelasan yang lebih besar bagi tim dalam membangun serangan dari belakang, kombinasi Bernardo, Arda, dan Valverde menciptakan struktur baru di lini tengah Real Madrid.

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Dengan Mourinho memainkan sang kapten sebagai bek sayap semu, para gelandang Real Madrid kini kerap terlihat muncul di area yang tak terduga bagi lawan.

Pergerakan konstan ini memberi tim unsur pengecoh yang penting, karena memaksa lawan menghadapi beragam pergerakan di lini tengah. Hal itu membuka ruang lebih luas bagi para penyerang untuk memaksimalkan kemampuan mereka dan mencapai gawang.