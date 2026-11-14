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Pemain muda berbakat jebolan akademi Arsenal, Max Dowman, memecahkan rekor Jude Bellingham yang telah lama bertahan untuk menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang membela Inggris di level U-21. Pemain berusia 16 tahun itu masuk dari bangku cadangan pada babak kedua saat Inggris kalah tipis 1-0 dari Portugal dalam laga persahabatan internasional, Jumat, di Ashton Gate Stadium, Bristol.

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Bintang muda Arsenal pecahkan rekor usia

Menggantikan winger Middlesbrough Amario Cozier-Duberry pada menit ke-61 Jumat malam, Dowman menjalani debutnya bersama Inggris pada usia 16 tahun, 10 bulan, dan 13 hari. Penampilan itu membuat pemain muda jebolan akademi tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Bellingham, yang menjalani debut melawan Kosovo pada 2020 saat berusia 17 tahun, dua bulan, dan enam hari. Namun, tim tuan rumah asuhan Lee Carsley tak mampu menghindari kekalahan tipis.

Remaja itu catat pencapaian besar lainnya

Penampilan pada Jumat itu menjadi pencapaian terbaru dalam perjalanan luar biasa sang pemain muda sejak menembus tim utama. Saat ini, ia tengah menjalani skorsing di kompetisi domestik setelah mendapat kartu merah saat Arsenal kalah dari Fleetwood Town di Carabao Cup. Musim lalu, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Champions ketika tampil pada usia 15 tahun dan 308 hari.

Dowman juga mencatatkan namanya dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi pada musim sebelumnya dengan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Primer Inggris saat menghadapi Everton pada usia 16 tahun dan 73 hari. Selain itu, ketika klub London utara tersebut mengangkat trofi liga pada Mei, ia menerima medali juara pada usia 16 tahun dan 144 hari, menjadikannya juara termuda dalam sejarah kompetisi tersebut.

Gol pembuka tentukan hasil laga sengit

Di lapangan, Portugal mengancam sejak awal ketika tembakan Mezian Mesloub mengarah tepat ke kiper Stevenage Tommy Setford. Setelah itu, pemain pinjaman di Borussia Dortmund Ethan Nwaneri melepaskan tendangan bebas yang melambung usai Divin Mubama dilanggar. Tim tamu asuhan Luis Freire memecah kebuntuan pada menit ke-28 ketika Afonso Moreira melewati bek Burnley Max Alleyne di sisi kiri dan melepaskan tembakan mendatar yang lolos di bawah tangan Setford.

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Setelah Setford menggagalkan upaya Martim Fernandes dari sudut sempit dan secara refleks menepis tembakan Gustavo Sa yang berubah arah, Dowman dan sesama pemain debutan Trey Nyoni mengubah momentum pertandingan bersama para pemain pengganti lain yang masuk pada menit ke-61. Namun, kiper Joao Carvalho menggagalkan upaya Mikey Moore lewat serangan balik pada pengujung laga, sementara Portugal mencatatkan laga ke-11 tanpa kebobolan dalam 12 pertandingan.

Juara bertahan alami kekalahan yang jarang terjadi

Kekalahan pada Jumat itu berarti tim asuhan Carsley menelan dua kekalahan beruntun untuk pertama kalinya sejak Maret 2021, setelah kalah dari Republik Irlandia pada Oktober. Setelah memastikan diri sebagai juara grup kualifikasi dan lolos ke putaran final musim panas mendatang, Inggris memanfaatkan jeda internasional ini untuk bersiap mempertahankan gelar kontinental mereka. Dowman kini berharap mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya dalam laga persahabatan Inggris berikutnya sebelum menjalani skorsing domestiknya.