Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kepolisian West Midlands mengonfirmasi bahwa seorang anak laki-laki berusia 14 tahun telah ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan setelah penyelidikan atas dugaan pelanggaran ketertiban umum dalam pertandingan Liga Primer Inggris antara Coventry City dan Sunderland pada Sabtu. Insiden itu melibatkan dugaan ejekan terhadap Bradley Lowery, suporter muda Sunderland yang meninggal dunia secara tragis pada 2017.

Iklan

Remaja dibebaskan dengan jaminan setelah video ofensif beredar

Rekaman yang beredar di internet pada akhir pekan memperlihatkan seorang suporter di tribune tuan rumah Coventry Building Society Arena mengangkat ponsel yang menampilkan foto Bradley Lowery. Orang tersebut terlihat menunjuk layar dan menyeringai ke arah suporter Sunderland yang datang bertandang dalam pertandingan Sabtu yang berakhir 3-1. Lowery, yang berjuang melawan neuroblastoma, jenis kanker langka dan agresif pada anak-anak, meninggal pada 2017 dalam usia enam tahun.

Setelah pertandingan, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun menyerahkan diri kepada pihak berwenang pada Minggu. West Midlands Police kemudian mengonfirmasi langkah hukum selanjutnya pada Selasa dengan menyatakan: "Seorang remaja laki-laki yang ditangkap atas dugaan pelanggaran ketertiban umum di Coventry telah dibebaskan dengan jaminan bersyarat."

'Hati saya sakit': Gemma Lowery angkat bicara

Ibu Bradley, Gemma, menyampaikan pesan menyentuh melalui Bradley Lowery Foundation. Ia menegaskan bahwa "putra saya yang begitu baik" hanya "pantas dikenang dengan kasih sayang, bukan kebencian".

"Melihat kenangan yang begitu indah digunakan dengan cara sekejam itu sungguh membuat hati saya sakit," katanya. "Kami keluarga pencinta sepakbola yang mengikuti Sunderland di laga kandang maupun tandang. Saya tidak keberatan dengan candaan dalam sepakbola, tetapi mengejek anak yang meninggal karena kanker tentu bukan candaan, bukan?

Iklan Iklan

"Saya berharap klub mengambil tindakan yang tepat dan keluarga anak muda itu membantunya memahami betapa menyakitkannya perbuatannya. Saya tidak ingin kebencian diarahkan kepadanya, jadi tolong, tolong jangan lakukan itu. Saya hanya ingin dia belajar dari kejadian ini."

Topik Terkait

Klub dan polisi tanggapi kemarahan publik

Insiden tersebut langsung memicu kecaman dari komunitas sepakbola. Aparat penegak hukum segera berupaya meyakinkan publik bahwa masalah ini ditangani dengan serius.

Dalam pernyataan terbaru yang dikeluarkan pada Minggu, West Midlands Police mengatakan: "Kami memahami kesedihan dan kemarahan yang ditimbulkan video ini di tengah masyarakat dan pada keluarga korban. Petugas kami terus memberi mereka informasi terbaru tentang perkembangan penyelidikan dan bekerja sama erat dengan kedua klub sepakbola."

Iklan

Coventry City juga menanggapi rekaman yang viral di media sosial itu dan menegaskan sikapnya. Klub tersebut menyatakan: "Klub tidak menoleransi perilaku ofensif dan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait untuk menentukan langkah yang tepat."

Penyelidikan berlanjut, sanksi klub menanti

Remaja tersebut masih dibebaskan dengan jaminan bersyarat, dengan ketentuan yang tidak diungkapkan, sementara West Midlands Police menyelesaikan penyelidikannya. Coventry City akan menunggu hasil penyelidikan polisi sebelum menentukan larangan masuk stadion atau tindakan disipliner internal. Respons cepat dari pihak berwenang dan kedua klub menegaskan sikap tanpa toleransi yang terus diterapkan terhadap nyanyian yang mengejek tragedi dan perilaku ofensif di stadion sepakbola Inggris.