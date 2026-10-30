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Gelandang Manchester United Youri Tielemans memberikan dukungan penuh kepada pelatih kepala Michael Carrick, yang tengah mendapat tekanan di tengah meningkatnya spekulasi mengenai posisinya di Old Trafford. Pemain internasional Belgia itu juga mengecilkan arti kritik terbuka yang belakangan dilontarkan rekan-rekan setim seniornya, Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez, menjelang lawatan ke markas Chelsea pada Sabtu.

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Gelandang Belgia dukung manajer yang berada di bawah tekanan

Tielemans menegaskan bahwa ruang ganti United membutuhkan "stabilitas", bukan pergantian manajer lagi, meski tim belum menang dalam delapan pertandingan di semua kompetisi. Setelah didatangkan dari Aston Villa pada Juli menyusul pembicaraan dengan sang manajer, gelandang itu menyaksikan Manchester United menelan dua kekalahan beruntun dengan selisih tiga gol pekan lalu. Hasil tersebut membuat klub itu menempati peringkat ke-16 klasemen Liga Primer Inggris dengan tujuh poin dari delapan pertandingan.

Skuad tetap percaya kepada sang manajer

Sorotan terhadap kursi manajer di Old Trafford semakin tajam setelah United kalah dalam dua dari tiga pertandingan pembuka mereka di Liga Champions UEFA dan hanya unggul satu poin dari zona degradasi kasta tertinggi. Namun, setelah pindah ke Manchester pada musim panas menyusul pembicaraan langsung dengan Carrick, Tielemans menegaskan bahwa memecat mantan gelandang itu hanya akan memperburuk keadaan mereka.

Dalam wawancara dengan TNT Sports, pemain asal Belgia itu berkata: "Salah satu alasan saya datang ke sini adalah dia, karena dia menginginkan saya di sini. Dia ingin saya membantu tim. Jadi, saya sangat senang jika dia bertahan. Seluruh anggota skuad juga tidak menginginkan perubahan mendadak. Kami tidak menginginkan perubahan besar yang akan membuat keadaan semakin kacau. Kami hanya membutuhkan stabilitas, kami perlu terus bekerja keras, dan pada suatu saat keadaan akan berbalik."

Menegaskan bahwa pelatih kepala itu tetap mendapat dukungan ruang ganti meski tim menjalani periode buruk pada musim gugur, pemain berusia 29 tahun itu menambahkan: "Sejak saya datang, dia selalu menjalankan tugasnya. Dia berusaha menerapkan sistem yang membuat kami semua merasa nyaman. Saya bergabung musim panas ini karena dia meyakinkan saya untuk datang dan membantu tim. Saya hanya bisa mengatakan hal-hal positif tentang dia, dan semua orang di ruang ganti juga akan mengatakan hal yang sama. Kami semua hanya perlu tetap bersatu dan membalikkan keadaan ini."

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Meski demikian, gejolak di luar lapangan turut memperparah kesulitan United di lapangan dalam beberapa pekan terakhir. Setelah kalah dari Atletico Madrid di kompetisi Eropa, bek Martinez secara terbuka menuntut investasi lebih besar untuk skuad dan "lebih banyak dari direktur teknik kami [Jason Wilcox]" sebelum kemudian menyampaikan permintaan maaf.

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Hanya sepekan kemudian, setelah United kalah telak 4-1 dari Como asuhan Cesc Fabregas di Liga Champions, kapten klub Fernandes mempertanyakan pendekatan staf pelatih saat berbicara kepada TNT Sports: "Itu keputusan staf untuk tidak melakukan tekanan satu lawan satu. Terkadang, ketika Anda membiarkan tim-tim seperti ini terlalu banyak menguasai bola, mereka menjadi percaya diri."

Frustrasi di dalam tim mencerminkan keinginan untuk menang

Fernandes kemudian tetap berada di bangku cadangan sepanjang kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth pada Minggu. Itu menjadi kali ketiga dalam empat musim terakhir Bournemouth menang dengan skor tersebut di Old Trafford. Namun, Carrick menegaskan pada Kamis bahwa pengatur serangan asal Portugal itu tetap "berkomitmen penuh" dan akan mempertahankan jabatan kapten.

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Meski mengakui bahwa keluhan semacam itu seharusnya "tetap berada di dalam tim", Tielemans membela semangat rekan-rekan setimnya: "Setiap orang punya caranya masing-masing. Yang penting adalah berusaha menyampaikannya dengan nada yang tepat, pada saat yang tepat. Jelas, sudah banyak pembicaraan soal ini, jadi saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Namun, itu menunjukkan bahwa semua orang peduli. Kami semua ingin membalikkan keadaan.

"Kami ingin memenangkan pertandingan. Kami semua ingin menang, dan ketika frustrasi menumpuk, kata-kata serta pendapat yang muncul mungkin berbeda, dan itu sangat wajar. Yang terbaik adalah jika semua itu tetap berada di dalam tim."

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Menegaskan bahwa "sebagian besar" kesalahan atas buruknya performa United terletak pada skuad, bukan staf pelatih, gelandang itu melanjutkan: "Ini bukan hanya tanggung jawab manajer. Manajer menjalankan tugasnya. Kami sebagai pemain juga harus menjalankan tugas kami. Keduanya harus berjalan bersama."

Pandangan itu juga tercermin dari reaksi para pendukung di Old Trafford setelah kekalahan dari Bournemouth pada Minggu. Mereka meneriakkan nama Carrick sebelum mencemooh para pemain setelah sang manajer masuk ke lorong stadion.

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Menanggapi reaksi dari tribune, Tielemans berkata: "Saya memahami [cemoohan itu], karena para suporter menuntut hasil. Mereka pernah menyaksikan masa-masa yang sangat baik di klub ini, mereka pernah merasakan banyak kesuksesan. Sangat wajar jika mereka menuntut hasil. Kami juga menuntut hal yang sama dari diri kami sendiri, dan ketika hasilnya buruk, tentu mereka frustrasi, tetapi kami juga frustrasi.

"Kami ingin memenangkan pertandingan, dan tentu tidak menyenangkan mendengar cemoohan saat meninggalkan lapangan. Namun, saat itu mereka sedang meluapkan rasa frustrasi, dan kami harus menerimanya lalu melangkah maju bersama. Semoga kami bangkit lebih kuat daripada pekan lalu. Menurut saya, pekan lalu adalah pekan yang sangat buruk bagi kami sebagai pemain dan bagi klub, dengan dua kekalahan. Kami ingin memperbaiki keadaan."

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Dengan hanya enam tim Liga Primer Inggris yang memiliki catatan pertahanan lebih buruk musim ini, Tielemans juga mengatakan bahwa skuad menghabiskan pekan ini di lapangan latihan untuk memperbaiki aspek "taktis, agar lebih rapat", seraya menyimpulkan: "Kami harus memastikan bahwa kami solid sebagai tim, sehingga kualitas individu kami bisa lebih mudah muncul dibandingkan dalam beberapa pekan terakhir."

Organisasi pertahanan diuji saat menghadapi Chelsea

United akan menguji hasil latihan pertahanan tersebut pada Sabtu siang ketika mereka bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea. Dengan posisi klub yang mengkhawatirkan karena begitu dekat dengan zona degradasi Liga Primer Inggris setelah dua kekalahan beruntun dengan selisih tiga gol, mereka harus tampil lebih baik di London barat untuk menghentikan kemerosotan. Hasil positif di laga tandang itu juga akan meredakan tekanan yang kini dihadapi Carrick.