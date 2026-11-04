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Rekrutan baru Arsenal, Andria Bartishvili, diperkirakan absen selama dua hingga tiga bulan setelah mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup serius saat dipinjamkan di Georgia. Gelandang serang berusia 17 tahun itu, yang sepakat bergabung dengan Arsenal dalam kesepakatan senilai £4 juta pada musim panas, kini bisa melewatkan sisa fase liga Conference League sebelum menjalani debutnya bersama Arsenal.

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Bartishvili mengalami kerusakan ligamen pergelangan kaki saat dipinjamkan ke Iberia 1999

Menurut football.london, Bartishvili tengah dipinjamkan dari Kolkheti 1913 ke sesama klub Georgia, Iberia 1999, dan bermain di UEFA Conference League. Namun, cedera itu kini bisa membuatnya absen sepanjang sisa fase liga. Iberia telah mengonfirmasi cedera tersebut melalui kanal media sosial mereka.

Dalam pernyataannya, klub menyebut: "Hasil MRI Andria Bartishvili mengonfirmasi kerusakan berkualitas tinggi pada ATFL (ligamen talofibular anterior). Andria akan dapat menjalani beberapa tahap pengobatan dan menyelesaikan rehabilitasi sebelum akhir musim."

Cedera membuat remaja Arsenal kehilangan pengalaman di Eropa

Bartishvili dijadwalkan bergabung dengan rekan-rekan barunya di Arsenal pada musim panas dan bisa mencatatkan penampilan pertamanya untuk klub pada pramusim jika dipilih. Karena itu, cedera ini menjadi pukulan besar yang akan membuatnya kehilangan pengalaman berharga di kompetisi Eropa. Remaja tersebut diminati sejumlah klub papan atas, tetapi Arsenal mengalahkan klub seperti Liverpool untuk mendapatkan tanda tangannya dalam kesepakatan senilai sekitar £4 juta.

Ia merupakan salah satu dari sejumlah pemain muda berbakat yang akan bergabung dengan klub, termasuk Victor Ozhianvuna dari Shamrock Rovers serta si kembar asal Ekuador milik Independiente, Holger dan Edwin Quintero. Ketika ditanya football.london pada pertengahan September tentang upaya merekrut talenta muda, Mikel Arteta berkata: "Ya, ini dilakukan bersama-sama sebagai klub. Kami tahu bahwa jika ingin terus mempertahankan level ini dan memiliki jalur pengembangan di dalam klub, yang jelas merupakan cara terbaik untuk mendatangkan pemain dari akademi atau tim-tim junior kepada kami, mereka harus menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam perekrutan. Merekrut di dalam negeri, merekrut di luar negeri, mendatangkan talenta terbaik yang mungkin kami dapatkan untuk memberi kami peluang terbaik mempertahankan level tersebut."

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Pelatih Georgia U-21 yakin Bartishvili bisa mencapai level tertinggi

Bartishvili sejauh ini telah tampil dua kali untuk Georgia U-21 dan diprediksi segera mendapat panggilan ke tim senior. Berbicara secara eksklusif kepada football.london, pelatih kepala tim U-21 Ramaz Svanadze mengatakan: "Saya yakin dia memiliki setiap kesempatan dan peluang untuk benar-benar menunjukkan kemampuannya di level tertinggi, karena itulah yang ingin dia lakukan. Dia ingin bermain di level paling tinggi untuk tim senior Arsenal.

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"Dan tentu saja, banyak pemain menginginkan itu, tetapi dia juga memiliki bakat dan profil mental, serta mentalitas untuk melakukannya jika terus berada di jalur ini. Intensitas tinggi yang menjadi ciri sepakbola Inggris adalah sesuatu yang harus mereka adaptasi. Itu akan menjadi tantangan terbesar baginya."

Apa selanjutnya bagi Bartishvili?

Bartishvili kini akan menjalani beberapa tahap pengobatan dan rehabilitasi di Georgia, dengan Iberia memperkirakan ia kembali sebelum akhir musim.

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Jika pemulihannya berjalan sesuai rencana, gelandang tersebut kemudian akan bergabung dengan skuad Arteta pada musim panas dan berupaya mendapat kesempatan bermain untuk pertama kalinya dengan seragam Arsenal selama pramusim.