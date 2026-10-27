Sami Ouaissa lagi-lagi belum kembali ke lapangan sepak bola pada Selasa siang, demikian laporan Rik Elfrink di X. Penyerang itu dijadwalkan tampil bersama Jong PSV di Premier League International Cup.

Ouaissa didatangkan PSV dari NEC pada musim panas lalu dengan biaya transfer sembilan juta euro. Kiprahnya di Eindhoven sejauh ini belum bisa disebut sukses.

Pemain kelahiran Limburg itu belum pernah sekalipun tampil untuk tim utama PSV. Ia tiba di Eindhoven dalam kondisi cedera dan hingga kini masih belum bugar.

Pada Senin pekan lalu, ia bermain selama 45 menit bersama Jong PSV dalam pertandingan melawan FC Dordrecht yang berakhir dengan kekalahan 1-0. Ia kemudian direncanakan tampil pada Selasa dalam laga Premier League International Cup melawan Ipswich Town.

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 13.45 WII

Namun, Ouaissa tidak muncul di lapangan latihan dan juga tidak duduk di bangku cadangan. Elfrink menyebut ketidakhadirannya sangat mencolok, tetapi belum mengetahui secara pasti alasannya.

Jong PSV pada akhirnya tidak membutuhkan Ouaissa di Inggris. Tim tersebut menang 7-0, antara lain berkat tiga gol dan dua assist dari Mikkel Bro Hansen.